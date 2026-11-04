Την ένταξη της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση βιοϊατρικού εξοπλισμού του ΠΑΓΝΗ» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σήμερα στο ΠΑΓΝΗ.

Στην υπογραφή της σύμβασης με τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής και Περιφερειακός Σύμβουλος Βαγγέλης Ζάχαρης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΓΝΗ Κώστας Φασουλάκης, ο Υποδιοικητής Στέλιος Κτενιαδάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.155.000 ευρώ και προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η πράξη εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής» και στοχεύει στη συμπλήρωση και αναβάθμιση του βιοϊατρικού εξοπλισμού των κλινικών, των εργαστηρίων και των χειρουργικών αιθουσών του νοσοκομείου, με μηχανήματα υψηλού κόστους, απαραίτητα όμως για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του.

«Ως Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουμε να επενδύουμε στην δημόσια υγεία, γιατί είναι η πρώτη προτεραιότητα για κάθε πολίτη. Έχουμε ήδη διαθέσει 27 εκ. για την υγεία και ακολουθούν κι άλλα έργα σε όλη την Κρήτη. Σήμερα, έχουμε ένα σημαντικό έργο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου που είναι ο βασικός πυλώνας της δημόσιας υγείας στην Κρήτη και οφείλουμε να το στηρίζουμε έμπρακτα, όπως και όλες τις υποδομές δημόσιας υγείας στην Κρήτη. Ο υβριδικός αγγειογράφος και ο νέος στεφανιογράφος αλλάζουν τα δεδομένα για τους καρδιολογικούς και αγγειοχειρουργικούς ασθενείς. Με αυτή τη χρηματοδότηση, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του αποκτούν σύγχρονα εργαλεία, οι ασθενείς όλης της Κρήτης λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα εδώ, στον τόπο τους, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν εκτός νησιού», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που αναβαθμίζει λειτουργικά και ποιοτικά τα χειρουργεία του νοσοκομείου, υβριδικού αγγειογράφου για την Αγγειοχειρουργική, την Καρδιολογική, την Καρδιοχειρουργική, την Ουρολογική και άλλες χειρουργικές κλινικές και ψηφιακού στεφανιογράφου για την Καρδιολογική Κλινική.

Με τον νέο εξοπλισμό, υψηλών προδιαγραφών και μεγάλου προσδόκιμου ζωής, μειώνεται ο χρόνος και το κόστος νοσηλείας και περιορίζονται οι μετακινήσεις ασθενών εκτός Κρήτης.