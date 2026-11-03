Τα σημαντικότατα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο τέθηκαν επί τάπητος σε πρόσφατη συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσία του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη.

O κ. Κων. Κολυδάκης, μέλος της Πρωτοβουλίας Αγροτών Σητείας, ο οποίος συμμετείχε στην συνάντηση εστίασε στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, την οποία αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της Σητείας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας εξ αιτίας προβλημάτων που παραμένουν άλυτα, αλλά και νέων που προκύπτουν, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο όχι μόνο για την συνέχιση της ελαιοκαλλιέργειας, αλλά και την επιβίωση των παραγωγών.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου αναφέρθηκαν αναλυτικά στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, εστιάζοντας στα επείγοντα αιτήματα που συνδέονται με την επιβίωση τους. Ζητήθηκε η στήριξη της Περιφέρειας δεδομένου ότι ο ρόλος της -της κάθε Περιφέρειας- πρέπει να είναι διεκδικητικός προς την πολιτεία και βοηθητικός προς τους παραγωγούς σε ζητήματα, όπως επί παραδείγματι την γνωστοποίηση στοιχείων για τα ελαιοτριβεία της Κρήτης.

«Ενώ δηλαδή οι αρμόδιες ΔΑΟΚ συγκεντρώνουν στοιχεία από τα ελαιοτριβεία όλων των περιοχών της Κρήτης, δεν δημοσιεύονται τα αποτελέσματα παραγωγής, αποθεμάτων και πωλήσεων. Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι δεν είναι υποχρεωμένα τα ελαιουργεία και δεν λαμβάνονται στοιχεία από το σύνολο τους. Παρόλα αυτά με μία έρευνα που έχουμε κάνει σε επίπεδο Σητείας κι ευρύτερα νομού Λασιθίου, τα στοιχεία αυτά εδώ και πολλά χρόνια φτάνουν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ και στην Περιφέρεια. Εφ’ όσον λοιπόν μπορούσε να γνωρίζει ο παραγωγός κάθε μήνα τα στοιχεία, θα ήταν βοηθητικό γιατί θα γνώριζε τι ζήτηση υπάρχει για το προϊόν και να αντιλαμβάνεται σε τιμή πρέπει να πωλήσει. Ειπώθηκε ότι δεν υπάρχει νόμος που να επιβάλει μία τέτοια διαδικασία. Αναφέραμε ότι η Περιφέρεια, η οποία ασχολείται τόσα χρόνια θα έπρεπε να είχε προτείνει την ύπαρξη ενός νομοθετικού πλαισίου», ανέφερε.

Αντίστοιχα, όπως επισημάνθηκε, πρέπει να παρέμβει, να προτείνει και να πιέσει για τη λήψη μέτρων και για άλλα ζητήματα όπως τις εισαγωγές ελαιολάδου χωρίς κανόνες – και άλλων προϊόντων π.χ. κηπευτικών από Μαρόκο – από τρίτες χώρες. Θα μπορούσε να ασκηθεί πίεση, τονίστηκε, με την συνδρομή όλων των βουλευτών της Κρήτης για τη λήψη αποφάσεων από το κεντρικό κράτος το οποίο με την σειρά του σε συνεργασία με τις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευρώπης να εστιάσουν στην κατεύθυνση αυτή.

Για το θέμα των εγγυημένων τιμών στο ελαιόλαδο, όπως είπε ο κ. Κολυδάκης, ειπώθηκε από την πλευρά της Περιφέρειας ότι είναι εκτός του πλαισίου που ορίζει η ΚΑΠ και η ελεύθερη αγορά. «Αναφέρθηκε ότι είμαστε σε ελεύθερη αγορά και δεν προβλέπεται να ορίζεται πλαφόν κατώτερης τιμής. Ειπώθηκε ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση στην πολιτεία για να δοθεί ενίσχυση ανά κιλό. Ωστόσο το θέμα είναι ότι μιλάμε για ελεύθερη αγορά αλλά γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις με συνέπεια να υποτιμάται το ίδιο το προϊόν», σημείωσε.

Απαρχαιωμένος τρόπος δακοκτονίας

Τέθηκε επίσης το θέμα της δακοκτονίας όπου αναφέρθηκε ότι πέραν των προβλημάτων της έγκαιρης προμήθειας φαρμάκων, της πρόσληψης προσωπικού και παρά τις προσπάθειες από την πλευρά της Περιφέρειας, ζητούμενο είναι ο τρόπος υλοποίησης της δακοκτονίας ο οποίος είναι πλέον απαρχαιωμένος. Και βέβαια κάθε χρόνο το αποτέλεσμα της δακοκτονίας εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες ή από παρεμβάσεις που κάνουν οι ίδιοι οι αγρότες. «Μιλήσαμε για δακοκτονίες μέσω drone που όμως απαγορεύονται από την Ε.Ε. Τονίσαμε ότι αν η ίδια η Περιφέρεια που γνωρίζει το πρόβλημα, έχει το επιστημονικό προσωπικό, τη δομή για να εξετάσει σε βάθος συνολικά το πρόβλημα, αν δεν πιέσει σε κεντρικό επίπεδο την πολιτεία, να ασκηθεί πίεση μέσω των ευρωβουλευτών και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ελαιοκομικές χώρες, το πρόβλημα δεν θα αντιμετωπιστεί και θα συνεχίσει να υφίσταται».

Γενικότερα ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου η λήψη πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια και η άσκηση πιέσεων προς το κεντρικό κράτος.

Οι τιμές και το κόστος

Τα φλέγοντα ζητήματα -αιτήματα του αγροτικού κόσμου σχετικά με την ελαιοκαλλιέργεια τα οποία τέθηκαν στην συνάντηση, αφορούν τις κατώτατες εγγυημένες τιμές για τις βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο οι οποίες πρέπει να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα όπου για την Κρήτη η τιμή δεν πρέπει να είναι κάτω των 5 ευρώ.

Επίσης την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, την αναγκαιότητα μείωσης του κόστους παραγωγής με ουσιαστικά μέτρα για το αγροτικό πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα και τα υπόλοιπα αγροτικά εφόδια. Ακόμα η άμεση αποζημίωση για τις ζημιές στην παραγωγή από ασθένειες και καιρικά φαινόμενα και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων αγροτών ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα και να μπορούν να εξασφαλίσουν εισόδημα από την εργασία τους.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ