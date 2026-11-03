Την απόκτηση του Αντώνη Ραπτόπουλου ανακοίνωσε η Νίκη Σητείας, ενισχύοντας το ρόστερ της ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, με καταγωγή από την Κατερίνη, αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ και είναι γεννημένος στις 6 Φεβρουαρίου 2003. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στον Πιερικό, όπου αγωνίστηκε με την ομάδα Κ19, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του στη Γερμανία, φορώντας τις φανέλες των ομάδων νέων της Sonnenhof και της MTV Stuttgart.

Ακολούθησαν οι σταθμοί του στον Θεσπρωτό και τον Πανναξιακό, ενώ τελευταίος του σταθμός πριν από τη μετακίνησή του στη Σητεία ήταν ο Ερμής Εξοχής.

Η διοίκηση της Νίκης καλωσόρισε τον νέο ποδοσφαιριστή στην ομάδα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα συμβάλει στην προσπάθεια για την επίτευξη των φετινών στόχων της.

«Αντώνη, καλωσόρισες στη γαλανόλευκη οικογένειά μας!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.