Ωρα μηδέν για την κρίσιμη μάχη του Τσάμπιονς Λιγκ

Σύγκρουση γιγάντων για την απόκτηση των δικαιωμάτων της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Πάνω από 150 εκατ. ευρώ το κόστος.

Η μεγάλη αναμέτρηση ισχυρών μιντιακών ομίλων που θα αλλάξει τον τηλεοπτικό χάρτη της χώρας πλησιάζει και η αγωνία για το ύψος που θα φτάσει ο πλειστηριασμός κορυφώνεται. Η Τρίτη 3 Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που έθεσε η UEFA για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του Τσάμπιονς Λιγκ στη χώρα μας για την τετραετία 2027-2031. Τα μέχρι τώρα δεδομένα αλλά και οι εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών της τηλεοπτικής αγοράς τοποθετούν το κόστος εξασφάλισης της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης σε αστρονομικά επίπεδα που θα ξεπεράσουν τα 150 εκατ. ευρώ. Η μάχη των συνδρομητικών καναλιών τα προηγούμενα χρόνια αλλάζει και δίνει πλέον τη θέση της στις πλατφόρμες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην κούρσα διεκδίκησης του Τσάμπιονς Λιγκ δεν θα μετάσχουν η Magenta TV (πρώην Cosmote), που τα τελευταία 12 χρόνια μεταδίδει αδιάλειπτα την κορυφαία διοργάνωση, καθώς και η Nova. Οι όροι του παιχνιδιού αλλάζουν ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και η σκυτάλη περνά στις νέες streaming πλατφόρμες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν το premium αθλητικό περιεχόμενο.

Στον πλειστηριασμό της UEFA θα κονταροχτυπηθούν η Percapita συμφερόντων Βαρδινογιάννη και Ντράγκαν Σόλακ, που συνδέεται με την υπό δημιουργία πλατφόρμα των «big 3», Βαγγέλη Μαρινάκη, Θοδωρή Κυριακού και Γιάννη Βαρδινογιάννη, και η εταιρεία του Γιάννη Αλαφούζου για την πλατφόρμα του Σπορ FM TV. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμφότερες οι πλευρές φέρονται αποφασισμένες να τα παίξουν όλα για όλα για να βγουν νικήτριες από τη μεγάλη αναμέτρηση. Στελέχη που ηγούνται της «εκστρατείας» εξασφάλισης του Τσάμπιονς Λιγκ στα δύο επιχειρηματικά σχήματα έχουν λάβει σαφείς οδηγίες να μη γυρίσουν χωρίς την… κούπα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Με την εντολή για διεκδίκηση μέχρις εσχάτων, το κόστος, που στο προηγούμενο bid του 2023 ανήλθε για περίοδο τριών ετών (και όχι τεσσάρων όπως φέτος) χωρίς σφοδρό ανταγωνισμό περίπου στα 105 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα πιάσει επίπεδα ρεκόρ.

Η εξασφάλιση του Τσάμπιονς Λιγκ είναι εξαιρετικά κρίσιμη γιατί σε αυτό το προϊόν χτίζεται ολόκληρη η στρατηγική ανάπτυξης και περιεχομένου στις δύο πλατφόρμες. Οποια από τις δύο πλευρές χάσει τη μάχη για το χρυσό συμβόλαιο θα αναγκαστεί να επανεξετάσει πλήρως τη στρατηγική της και τις όποιες επόμενες κινήσεις. Πηγές με βαθιά γνώση του τηλεοπτικού κλάδου προβλέπουν ότι, ίσως όχι άμεσα αλλά σε βάθος χρόνου, θα προκύψει αναγκαστική προσχώρηση της πλευράς Αλαφούζου στο σύστημα της Percapita. Σχετικές επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές πραγματοποιήθηκαν την περασμένη άνοιξη χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα.

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