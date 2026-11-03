Το περιοδικό “Mondo” συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρισμένα ταξιδιωτικά μέσα της Φινλανδίας, με πολυετή παρουσία στον χώρο του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ και σημαντική επιρροή στην επιλογή προορισμών από το φινλανδικό κοινό. Η φιλοξενία των εκπροσώπων του εντάσσεται στη στρατηγική προβολής της Κρήτης στις σκανδιναβικές αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν σταθερά υψηλό ενδιαφέρον για εμπειρίες αυθεντικού, βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού. Τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής ομάδας ήταν ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η φύση, οι δραστηριότητες, η ευεξία αλλά και οι άνθρωποι της Κρήτης.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση εικόνα των δυνατοτήτων ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή, να γνωρίσουν τα εμβληματικά προϊόντα της κρητικής γης και τις παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής τους με επιστέγασμα την κρητική γαστρονομία που αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας του νησιού, το οποίο φέρει την διάκριση της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Κεντρική επιδίωξη της δημοσιογραφικής αποστολής είναι η προσέγγιση του ενδιαφέροντος φινλανδικού κοινού στον στόχο της Κρήτης για προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Το ταξίδι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Γραφείου του ΕΟΤ Σκανδιναβίας και της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Αποκορώνου και Αμαρίου, τοπικών φορέων και σημαντικών χορηγών. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη σημασία των συνεργειών για την αποτελεσματική διεθνή προβολή της αυθεντικής Κρήτης.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή μου μας προτάθηκε το συγκεκριμένο ταξίδι εξοικείωσης του κορυφαίου περιοδικού, νιώσαμε ικανοποίηση για δύο λόγους. Αφενός μεν έγινε ξεκάθαρο για μια ακόμα φορά ότι οι Φιλανδοί ενδιαφέρονται για πιο αυθεντικές εμπειρίες και αφετέρου δε γιατί αυτό συνάδει με την στρατηγική μας για την Ποικιλόμορφη Κρήτη. Το Αμάρι, η Πατσός, το φαράγγι των Μύλων στο Ρέθυμνο, το Μοναστήρι του Γουβερνέτου και το Μονοπάτι του Καθολικού, οι Γαστρονομικές απολαύσεις της Κισσάμου και του Πλατανιά, μια πρώτη διεθνής παρουσίαση του καταδυτικού πάρκου του Αποκόρωνα, όλα αυτά, είναι πτυχές που έχουν να δώσουν απίστευτες εμπειρίες, Παντού, στην Κρήτη!».