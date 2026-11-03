Τα συντονιστικά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην περιφέρεια Κρήτης εξέδωσαν το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν τα δημοσιεύματα αναφορικά με προβλήματα θεσμικής φύσης και σοβαρής διοικητικής ανεπάρκειας στη Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Κ.Π.Π.Κ.) Τα δημοσιεύματα αναφέρουν για παραίτηση (εδώ και πάνω από έναν μήνα) του νυν προέδρου και γίνεται έκκληση στην υπουργό για άμεση παρέμβαση. Μάλιστα από τον Απρίλιο του 2024 έως και τον Σεπτέμβριο του 2026 οι παραιτήσεις προέδρων, αντιπροέδρων, αναπληρωτών προέδρων και μελών του ΔΣ, έχουν πάρει τη μορφή «χιονοστιβάδας», πράγμα που υπογραμμίζει τη ζοφερή κατάσταση. Δεν είδαμε καμία διάψευση. Είναι από αυτές τις ένοχες σιωπές. που ηχούν σαν καμπάνες…

Η πραγματικότητα αυτή αποτελεί την κορυφή ενός «παγόβουνου» προβλημάτων, που μοιραία έφτασαν μέχρι την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Οι απαράδεκτες συνθήκες καθημερινής λειτουργίας των δομών δε συνάδουν με ένα ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος.

Πρόκειται για άθλιες συνθήκες καθαριότητας, σίτισης, στέγασης και στελέχωσης με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό, που αντιμετωπίζουν ενήλικοι και παιδιά που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, υγειονομικών συνθηκών, θαλπωρής και φροντίδας. Οι καταστάσεις αυτές αφορούν πολύ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών ΑμεΑ.

Το πρόσωπο που αντανακλά η Ελληνική Πολιτεία, -με τα κόπρανα, τα ούρα και τις ακαθαρσίες στο παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου και την πρώην Παιδούπολη στη Νεάπολη, την πρόσφατη πλημμύρα στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού στο Ηράκλειο και τη γενικότερη παντελώς ελλιπή συντήρηση των κτιριακών υποδομών-, είναι το πρόσωπο της αδιαφορίας και της αναλγησίας που εκπέμπει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ευθύνες του είναι τεράστιες.

Τα προβλήματα χρονίζουν και εκτείνονται και στις οχτώ δομές του Κ.Κ.Π.Π.Κ. Ιδίως τα θέματα καθαριότητας και συνθηκών υγιεινής δημιουργούν απαράδεκτες καταστάσεις, που ελλοχεύουν μεγάλους κινδύνους για τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό. Μπροστά σε αυτήν την τραγική πραγματικότητα, μόνο ως ανέκδοτο ακούγονται τα περί «αποϊδρυματοποίησης» και σύγχρονης αντίληψης στον τομέα της πρόνοιας.

Υπάρχει ανάγκη άμεσης πρόσληψης μόνιμου διοικητικού, υγειονομικού και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού που να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Κ.Κ.Π.Π.Κ., σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δομές αυτές δεν είναι αποπαίδια. Αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για μια χώρα που θέλει να νοείται πολιτισμένη και κοινωνικά ευαίσθητη. Η αθλιότητα, η υποτίμηση και η απαξίωση δεν ταιριάζει στη ζωή κανενός και ιδίως ευάλωτων συνανθρώπων μας. Η παρατεταμένη -εδώ και πάνω από ένα μήνα- εκκρεμότητα στην κορυφή της διοίκησης του Κ.Κ.Π.Π.Κ. συνιστά μια μη αποδεκτή και συγχρόνως επικίνδυνη συνθήκη.