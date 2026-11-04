Αραβικά κεφάλαια 15 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Η επίσκεψη του διαδόχου του Αμπου Ντάμπι και οι τομείς-μαγνήτες.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εναν νέο κύκλο επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, με πρόσθετα κεφάλαια που εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 15 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πέντε έως οκτώ ετών, σχεδιάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), διευρύνοντας το αποτύπωμά τους σε στρατηγικούς κλάδους του επιχειρείν, από τον τουρισμό και το real estate μέχρι την ενέργεια, την υγεία, την αγροδιατροφή και την τεχνολογία.

Η επίσκεψη του διαδόχου του θρόνου του Αμπου Ντάμπι, σεΐχη Καλέντ Μπιν Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν, στην Αθήνα και η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σηματοδότησαν την εκκίνηση μιας νέας φάσης στην οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο των ζυμώσεων των δύο πλευρών βρέθηκε η πρόθεση των Εμιράτων να προχωρήσουν σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους 15 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη συνεργασία που είχε εγκαινιαστεί το 2022 με αρχικό στόχο τα 4 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του στρατηγικού φόρουμ Ελλάδας – ΗΑΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ανακοινώθηκαν 18 μνημόνια συνεργασίας και εμπορικές συμπράξεις, συνολικής αξίας 12,75 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω συμφωνίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η τεχνητή νοημοσύνη, η υγεία, η αγροδιατροφή και οι ψηφιακές υποδομές.

Σύμφωνα, δε, με τον υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου των ΗΑΕ, Θάνι μπιν Αχμεντ Αλ Ζεγιούντι, η ενέργεια, η φιλοξενία, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανία και οι υποδομές συγκαταλέγονται στους τομείς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Εμιράτων.

Η επιλογή της Ελλάδας συνδέεται με τη γεωγραφική θέση της, την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενδεικτικό της δυναμικής που έχουν αποκτήσει οι διμερείς οικονομικές σχέσεις είναι το γεγονός ότι με βάση την ετήσια έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στα ΗΑΕ, οι καθαρές άμεσες επενδύσεις από τα Εμιράτα στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2024 σε 1,89 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1.661% σε ετήσια βάση. Με αυτή την επίδοση, τα ΗΑΕ αναδείχθηκαν ως η μεγαλύτερη χώρα προέλευσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 28% των συνολικών καθαρών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων της συγκεκριμένης χρονιάς, εξέλιξη που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar.

Σημειωτέον ότι τα τελευταία χρόνια η επενδυτική παρουσία των Εμιράτων στην Ελλάδα έχει διευρυνθεί σημαντικά με μεγάλες εξαγορές και τοποθετήσεις κεφαλαίων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ενέργεια και την υγεία μέχρι τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων και την τεχνολογία.

Deal 3,2 δισ. ευρώ

Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη και πλέον χαρακτηριστική επένδυση των Εμιράτων στην Ελλάδα είναι η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar, την εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Αμπου Ντάμπι.

Η συναλλαγή, συνολικής επιχειρηματικής αξίας περί τα 3,2 δισ. ευρώ, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εξαγορές στον ευρωπαϊκό κλάδο των ΑΠΕ και τη μεγαλύτερη έως τότε συναλλαγή στον ενεργειακό κλάδο στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Masdar απέκτησε σε πρώτη φάση το 70% της ελληνικής εταιρείας τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% τον Απρίλιο του 2025.

Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, ο όμιλος απέκτησε ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά ενέργειας και μια πλατφόρμα περαιτέρω ανάπτυξης στη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή προβλέπει την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου λειτουργικής ισχύος 6 GW έως το 2030, με σχεδιαζόμενες επενδύσεις, ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Πάντως, η δραστηριότητα της Masdar στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στην εν λόγω κίνηση. Προ ημερών ανακοινώθηκε νέα συμφωνία της Masdar για την απόκτηση φωτοβολταϊκού έργου ισχύος άνω των 550 MW από τη Lightsource bp, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά ενέργειας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.

Προγενέστερη παρουσία της Masdar στην ελληνική αγορά καταγράφεται και μέσω της συνεργασίας της με τη φινλανδική Taaleri και με ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 65 MW στην Ασωπία Βοιωτίας. Επιπλέον, το 2023 υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας για τη μετατροπή του Πόρου σε «πράσινο νησί» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR-eco Islands.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το μνημόνιο συνεργασίας του ομίλου Κοπελούζου με την Infinity Power, κοινοπραξία που σχηματίστηκε μεταξύ της Masdar και της αιγυπτιακής Infinity, για την από κοινού ανάπτυξη έργων ΑΠΕ που θα τροφοδοτούν τη σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου.

Στην υγεία

Ενας ακόμη κλάδος στον οποίο έχουν κατευθυνθεί σημαντικά κεφάλαια από τα Εμιράτα είναι η ιδιωτική υγεία. Τον Οκτώβριο του 2025, η PureHealth, με έδρα το Αμπου Ντάμπι, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 60% του Hellenic Healthcare Group (HHG) έναντι 800 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αποτίμησε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του HHG σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, με τη CVC Capital Partners να διατηρεί ποσοστό 35% και τη διοίκηση του ομίλου το υπόλοιπο 5%.

Το δίκτυο του HHG περιλαμβάνει 11 νοσοκομεία και 23 διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,4 εκατ. ασθενείς ετησίως.

Η παρουσία των κεφαλαίων από τα Εμιράτα στον συγκεκριμένο κλάδο δεν περιορίζεται στον HHG, καθώς τον Ιανουάριο του 2024 η Diaverum απέκτησε έξι κλινικές αιμοκάθαρσης στην Ελλάδα. Σημειωτέον ότι η Diaverum ανήκει από το 2023 στη M42, σύμπραξη της Mubadala και της G42 στον κλάδο τεχνολογιών υγείας.

Tουρισμός και ακίνητα

Ξεχωριστή θέση στον εν Ελλάδι επενδυτικό χάρτη των ΗΑΕ κατέχουν ο τουρισμός και το real estate, με αιχμή την πολυτελή φιλοξενία και τα παραθαλάσσια ακίνητα υψηλής αξίας.

Μεταξύ των επενδυτών που έχουν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά περιλαμβάνονται μέλη της βασιλικής οικογένειας του Αμπου Ντάμπι. Ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν βρίσκεται πίσω από την επένδυση που έχει δρομολογηθεί στο πρώην «Ermioni Club», στο Πόρτο Χέλι, καθώς και πίσω από την απόκτηση ενός ακινήτου το οποίο ανήκε στον παλαιό μεγαλοεπενδυτή του Χρηματιστηρίου, Γιάννη Τζιβέλη, επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα. Ο σεΐχης, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπου Ντάμπι και αδελφός του προέδρου των ΗΑΕ, συνδέεται με την International Holding Company, έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους του εμιράτου, εισηγμένο στο Χρηματιστήριο, με δραστηριότητες σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Σημαντική κίνηση πραγματοποιήθηκε και στη Μύκονο, όπου στα τέλη του 2022 η Alpha Dhabi Holding προχώρησε στη σύσταση της ADMO Lifestyle Holding, σε συνεργασία με τη Monterock International, με πρώτη επένδυση στον όμιλο Nammos. Η εν λόγω τοποθέτηση συνδέεται με τη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του brand, αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε στο Νησί των Ανέμων.

Επενδυτική δραστηριότητα με σύνδεση με κεφάλαια της Μέσης Ανατολής καταγράφεται στη Μύκονο και από την AGC Equity Partners, μέσω της Blue Iris Investments, η οποία ανέπτυξε το «Four Seasons Hotel Mykonos», δυναμικότητας 94 δωματίων, σουιτών και βιλών, στο Καλό Λιβάδι.

Παρουσία στην ελληνική αγορά πολυτελούς φιλοξενίας έχει και η Kerzner International, με έδρα στο Ντουμπάι, η οποία διαχειρίζεται δύο ξενοδοχειακά συγκροτήματα υπό το brand One&Only, το «One&Only Aesthesis» στη Γλυφάδα και το «One&Only Kea Island» στην Τζια. Σημειώνεται ότι η παρουσία της Kerzner στην ελληνική αγορά αφορά τη διαχείριση των δύο συγκροτημάτων και όχι την ιδιοκτησία ή την άμεση χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Στις παλαιότερες αλλά εμβληματικές επενδύσεις των κεφαλαίων από τα Εμιράτα στον ελληνικό τουρισμό συγκαταλέγεται και ο ιστορικός Αστέρας Βουλιαγμένης, η εξαγορά του οποίου ολοκληρώθηκε το 2016 από το επενδυτικό σχήμα Jermyn Street Real Estate Fund IV, με τη συμμετοχή κεφαλαίων από το Αμπου Ντάμπι, το Κουβέιτ και τον τουρκικό όμιλο Dogus. Το επενδυτικό κεφάλαιο διαχειριζόταν η AGC Equity Partners, ενώ μεταξύ των επενδυτών περιλαμβανόταν και η Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Η εν λόγω συναλλαγή αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Η παρουσία της AGC Equity Partners στο επενδυτικό σχήμα που ήλεγχε τον Αστέρα Βουλιαγμένης ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου απέκτησε την εναπομείνασα συμμετοχή που συνδεόταν με την εταιρεία, εξασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο του εμβληματικού συγκροτήματος της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Aγροδιατροφή

Η αγροδιατροφή αποτελεί έναν ακόμη τομέα στον οποίο έχουν τοποθετηθεί κεφάλαια από τα ΗΑΕ. Χαρακτηριστική είναι η παλαιότερη επένδυση της Al Dahra Agriculture, αγροτικού ομίλου του Αμπου Ντάμπι, ο οποίος είχε αποκτήσει ποσοστό 20% στους Μύλους Λούλη.

Σε άλλο μέτωπο, στις ιχθυοκαλλιέργειες, η Mubadala είχε συνδεθεί με τον όμιλο Avramar μέσω μειοψηφικής συμμετοχής. Υπενθυμίζεται ότι η Avramar είχε αποκτήσει τον έλεγχο των Νηρέα και Σελόντα, δύο εκ των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, συγκροτώντας έναν από τους πιο ισχυρούς παραγωγούς ψαριών. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε εν συνεχεία ο όμιλος οδήγησαν σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναζήτησης νέου επενδυτή, με το αραβικό fund να αποχωρεί.

Tεχνολογία

Στον τομέα της τεχνολογίας, η ADQ, το κρατικό επενδυτικό σχήμα του Aμπου Ντάμπι, επένδυσε το 2022 στην εταιρεία ελληνικής προέλευσης Blueground, μέσω της πλατφόρμας DisruptAD.

Στον τομέα της τεχνολογίας καταγράφεται και η εξαγορά του 100% της ελληνικής Spotlight POS από την Oxinus Holdings, εταιρεία που συνδέεται με τον όμιλο από τα ΗΑΕ International Holding Company (IHC), έναντι 2,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στα ΗΑΕ. Η Spotlight POS δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τη διαχείριση επιχειρήσεων εστίασης και λιανικής.

Αντίστοιχα, μέσω της EDGNEX Data Centers, η DAMAC συνεργάζεται με τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στα Σπάτα. Η κοινοπραξία Data In Scale δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, με ποσοστό συμμετοχής 55% για την DAMAC και 45% για τη ΔΕΗ.

Η πρώτη φάση του έργου προβλέπει επένδυση 150 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη εγκατάστασης ισχύος 12,5 MW, με δυνατότητα επέκτασης στα 25 MW.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΕΗ, η πρώτη φάση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2027.

AI – data centers

Η πρόσφατη επίσκεψη του διαδόχου του θρόνου του Αμπου Ντάμπι έφερε στο προσκήνιο και νέες συμφωνίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο τεχνολογικός όμιλος G42 ανακοίνωσε συνεργασίες με ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διερεύνηση επενδύσεων σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η συνεργασία της Khazna Data Centers και της Core42 με τον όμιλο Κοπελούζου για τη διερεύνηση ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Presight υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση πόλεων, με έμφαση στα δημοτικά απορρίμματα, τα δίκτυα ύδρευσης και την αστική κινητικότητα, ενώ η M42 υπέγραψε αντίστοιχο μνημόνιο με το Athens LifeTech Park στον τομέα των βιοεπιστημών. Σημειωτέον ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο επί του παρόντος.

www.real.gr