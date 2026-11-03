Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Γούδουρα.

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Αναθεωρημένη Λύση)

Ημερομηνία και ώρα: 03/11/2026 13:03

Τοποθεσία: την θαλάσσια περιοχή του Γούδουρα Λασιθίου Κρήτης (69 χλμ νοτιοανατολικά)

Μέγεθος: 4.4 Ρίχτερ

Βάθος: 15.6 χλμ

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Αναθεωρημένη Λύση) ο σεισμός είχε επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή του Γούδουρα Λασιθίου Κρήτης (69 χλμ νοτιοανατολικά) και έγινε αισθητός στην περιοχή.