Σε αυτό το πλαίσιο έγινε το εργαστήριο «Γνωριμία με το New European Bauhaus και χαρτογράφηση δυνητικών έργων και φορέων». Είναι το πρώτο από τα τρία συμμετοχικά εργαστήρια που προβλέπει η Τεχνική Βοήθεια.

Το New European Bauhaus είναι πρωτοβουλία της Κομισιόν που συνδέει την πράσινη μετάβαση με την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή. Στηρίζεται σε τρεις αξίες, τη βιωσιμότητα, την αισθητική και τη συμπερίληψη, και δίνει βάρος στον συμμετοχικό σχεδιασμό και στη συνεργασία φορέων και επιστημονικών πεδίων.

Το εργαστήριο άνοιξε η προϊσταμένη της ΕΥΔ του Προγράμματος «Κρήτη 2021–2027», Μαρία Κασωτάκη. Οι εμπειρογνώμονες της Τεχνικής Βοήθειας Ελένη Φελέκη και Κώστας Καραμάρκος παρουσίασαν τις αρχές του NEB, τη σύνδεσή του με την Πολιτική Συνοχής και το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η συμμετοχή φορέων ήταν ευρεία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρία σημεία:

πώς μπαίνουν οι αρχές του NEB στις υφιστάμενες χωρικές στρατηγικές του νησιού·

ποια έργα και προσκλήσεις θα μπορούσαν να γίνουν πιλοτικά·

ποιοι φορείς μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίησή τους.

Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, να εφαρμοστούν οι αρχές του NEB και στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για οικονομικά προσιτή και βιώσιμη κατοικία.

Τα εργαστήρια θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για να ενσωματωθούν οι αρχές του NEB σε υφιστάμενες και νέες προσκλήσεις του Προγράμματος «Κρήτη 2021–2027» ενισχύοντας τη συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, τα Πανεπιστήμια και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς.