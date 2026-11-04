Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι ομάδες επίδειξης μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ» και T-6A «Δαίδαλος» της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η αεροπορική επίδειξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00, στην περιοχή του Καράβολα, στο Ηράκλειο.

Οι ομάδες «ΖΕΥΣ» και «Δαίδαλος» θα παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα αεροπορικών ελιγμών, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν την αεροπορική επίδειξη και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό θέαμα στους ουρανούς του Ηρακλείου.