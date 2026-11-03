Στην Πανελλήνια Σύσκεψη Αιρετών της ΔΟΕ στην Καλαμπάκα συμμετείχε ο Αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης και Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας «O Μύσων» κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

Η φετινή συνάντηση είχε ιστορικό και εορταστικό χαρακτήρα με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του θεσμού του αιρετού εκπροσώπου των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ο κ. Αλεξάκης εκπροσώπησε τους εκπαιδευτικούς της Κρήτης στην Πανελλήνια Συνάντηση μεταφέροντας τα προβλήματα και τα ζητήματα που καταγράφονται στο νησί. Όπως τόνισε «ο αιρετός εκπρόσωπος εκλέγεται από τους εκπαιδευτικούς μέσα από τα σπλάχνα του κλάδου δηλαδή» προκειμένου να τους εκπροσωπεί στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, του κάθε Νομού (ΠΥΣΠΕ), της εκάστοτε Περιφέρειας (ΑΠΥΣΠΕ) και του ΚΥΣΠΕ που εδράζει στο Υπουργείο Παιδείας. Συμμετέχει, επιτηρώντας τη διοίκηση, την εφαρμογή της νομοθεσίας, προτείνοντας λύσεις εκπροσωπώντας τους συναδέλφους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είναι ένας δημοκρατικός θεσμός, ο οποίος εγγυάται την ορθή και χρηστή λειτουργία. Ο αιρετός γνωρίζει τα προβλήματα του κάθε συναδέλφου (προβλήματα υγείας, οικογενειακά) και μπορεί να δράσει για να διορθώσει τα κακώς κείμενα στην λειτουργία των σχολικών μονάδων και να διεκδικήσει για τους συναδέλφους. Είναι, θα λέγαμε, ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατικής λειτουργίας των οργάνων και της εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών μέσα σε συμβούλια.»

Φεύγουν από το επάγγελμα

«Έκδηλη είναι η ανησυχία των εκπαιδευτικών για το ίδιο το επάγγελμα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί έχουν τάσεις φυγής, γιατί απαξιώνεται το επάγγελμα από το υπουργείο, οπότε εκπαιδευτικοί παραιτούνται από την εκπαίδευση. Κι όπως αναφέρθηκε στην σύσκεψη, θα έχουμε προβλήματα στην στελέχωση των σχολείων τα επόμενα χρόνια. Θα είναι το μεγάλο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αρκεί να αναφερθεί ότι είμαστε στον Οκτώβριο και ήδη ο πίνακας των εκπαιδευτικών σχεδόν έχει τελειώσει, οπότε τον Νοέμβριο, στην επόμενη φάση προσλήψεων δεν θα έχουμε τους εκπαιδευτικούς που χρειαζόμαστε για να στελεχωθούν πλήρως τα σχολεία. Και η κατάσταση αυτή, όπως τονίστηκε στην σύσκεψη, θα χειροτερέψει την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη, με τις συνθήκες που επικρατούν, με τις διώξεις εκπαιδευτικών όπου υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο για νομική κατοχύρωση τους απέναντι στις διώξεις, απέναντι στις δύσκολες συνθήκες εργασίας οι οποίες έχουν επιβληθεί στους εκπαιδευτικούς καθώς και με την αδυναμία να μπορούν πλέον να επιβιώσουν», συμπλήρωσε.

Στους νέους πίνακες ΑΣΕΠ Γενικής Εκπαίδευσης, τα στοιχεία για το 2026 δείχνουν περίπου 130.000 αιτήσεις, δηλαδή περίπου 22.000 λιγότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες προκηρύξεις του 2023. «Αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι χρειάστηκαν 35.562 εκπαιδευτικοί, οι 22.000 λιγότερες αιτήσεις είναι ένας μεγάλος αριθμός και καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος», πρόσθεσε.

«Είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, ένα σημείο καμπής στην εκπαίδευση στην χώρα μας. Κι αν δεν αλλάξει η πολιτική του υπουργείου απέναντι στην εκπαίδευση, οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές καταρχήν για τα σχολεία και τους μαθητές μας αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Στην σύσκεψη ειπώθηκαν εντόνως οι προβληματισμοί αυτοί – περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά- αναφέρθηκαν προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν στο υπουργείο το οποίο πρέπει να τις λάβει υπόψη σοβαρά για να γίνουν οι θεσμικές τροποποιήσεις και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για να βελτιωθεί η κατάσταση», τόνισε ο κ. Αλεξάκης

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ