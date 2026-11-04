Γνωρίζουμε στους καλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ότι πρόσφατα έγινε η πρώτη επίσημη καταγραφή του επιβλαβούς εντόμου καραντίνας στην Ελλάδα, Liriomyza sativae. Το έντομο αυτό είναι μια μικρή μύγα μεγέθους 1-3mm με μαύρο και κίτρινο χρώμα. Είναι εξαιρετικά πολυφάγο, που προσβάλει πάνω από 40 διαφορετικές οικογένειες φυτών και περισσότερα από 100 καλλιεργούμενα είδη παγκοσμίως. Προσβάλει οικογένειες φυτών που έχουν οικονομική σημασία για την Ελλάδα και την Ε.Ε. όπως Σολανώδη (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πατάτα), Κολοκυνθοειδή (αγγούρι, κολοκύθι, καρπούζι, πεπόνι), Ψυχανθή (φασόλια, μπιζέλια, κουκιά, τριφύλλι), Φυλλώδη και Λοιπά Λαχανικά (μαρούλι, σέλινο σέλερι, λάχανο, κουνουπίδι, σπανάκι, κρεμμύδι πράσο, σκόρδο, μπάμια), Ανθοκομικές Καλλιέργειες (χρυσάνθεμο, ζέρμπερα, γυψοφίλη) αλλά και το βαμβάκι.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ

Το Liriomyza sativae εναποθέτει τα αβγά εντός του ελάσματος του φύλλου με αποτέλεσμα την δημιουργία εκατοντάδων μικρών, λευκών/κιτρινωπών κουκκίδων (στίγματα). Οι προνύμφες τρέφονται μέσα στο φύλλο δημιουργώντας ελικοειδείς ακανόνιστες λευκές/ανοιχτοπράσινες στοές. Τέλος μέσα στις στοές διακρίνονται τα περιττώματα των προνυμφών (μαύρες γραμμές/κουκκίδες).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε σε περίπτωση διαπίστωσης ή υποψία διαπίστωσης του παραπάνω εντόμου, για την άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λασιθίου.

Τηλέφωνα: Άγιος Νικόλαος: 2841340521, Ιεράπετρα: 2842305167, Σητεία: 2843341312.

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