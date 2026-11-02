Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο το 13ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της Κρήτης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Πρόκειται για μία εναλλακτική πολυεκδήλωση, η οποία με την πάροδο των χρόνων έχει εξελιχθεί στον πιο μαζικό και σημαντικό αγώνα στίβου του νησιού για τη συγκεκριμένη περίοδο, προσελκύοντας κάθε χρόνο το ενδιαφέρον αθλητών και φίλων του κλασικού αθλητισμού.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς από φέτος το Φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, η οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια από τη θέση της προέδρου και έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, οι αγώνες δρόμου 5.000 και 10.000 μέτρων, για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας atpro.gr.