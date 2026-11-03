Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας επισκέφτηκαν τη Στέγη Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, μεταφέροντας μαζί τους τρόφιμα μακράς διάρκειας που συγκεντρώσαμε όλοι μας με πολλή αγάπη, ενθουσιασμό και αληθινή διάθεση προσφοράς.

Σκοπός της όμορφης αυτής δράσης ήταν να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε το συσσίτιο της ενορίας μας, προσφέροντας μια πολύτιμη ανάσα βοήθειας στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Μέσα από αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, τα παιδιά μας βίωσαν στην πράξη πως η αλληλεγγύη και η αγάπη δεν απαιτούν σπουδαία πράγματα, παρά μόνο μια ανοιχτή καρδιά κι ένα ζεστό χαμόγελο έτοιμο να μοιραστεί, γιατί κάθε μικρή χειρονομία μπορεί να ανάψει το φως της ελπίδας!!!!