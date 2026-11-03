Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας επισκέφτηκαν τη Στέγη Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, μεταφέροντας μαζί τους τρόφιμα μακράς διάρκειας που συγκεντρώσαμε όλοι μας με πολλή αγάπη, ενθουσιασμό και αληθινή διάθεση προσφοράς.
Σκοπός της όμορφης αυτής δράσης ήταν να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε το συσσίτιο της ενορίας μας, προσφέροντας μια πολύτιμη ανάσα βοήθειας στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Μέσα από αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, τα παιδιά μας βίωσαν στην πράξη πως η αλληλεγγύη και η αγάπη δεν απαιτούν σπουδαία πράγματα, παρά μόνο μια ανοιχτή καρδιά κι ένα ζεστό χαμόγελο έτοιμο να μοιραστεί, γιατί κάθε μικρή χειρονομία μπορεί να ανάψει το φως της ελπίδας!!!!
Εκφράζουμε από καρδιάς τις θερμότατες ευχαριστίες μας στον Πατέρα Εμμανουήλ Καστανό για τις πολύτιμες πατερικές ευλογίες του που συνόδευσαν τους μαθητές μας, καθώς και στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμο για το τόσο γλυκό και φιλόξενο κέρασμα που προσέφερε με πατρική αγάπη στα παιδιά μας, γεμίζοντας τις καρδιές τους με χαρά.
Ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ αξίζει στους εκπαιδευτικούς μας που οργάνωσαν και υλοποίησαν με μεράκι αυτή τη δράση, αλλά και στους γονείς που αγκάλιασαν την προσπάθεια με σπάνια ευαισθησία και προθυμία.
Η συγκινητική συμμετοχή όλων μας αποδεικνύει πως, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις και τις καρδιές μας, μπορούμε στ’ αλήθεια να κάνουμε τον κόσμο μας ομορφότερο!!!!
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δ.Σ. Νεάπολης