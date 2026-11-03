Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός στα φαρμακεία του νομού Λασιθίου. Οι πολίτες προσέρχονται σταδιακά για να προστατευθούν εν όψει της χειμερινής περιόδου. Την ίδια ώρα, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και τα πρώτα περιστατικά γρίπης, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για την ανάπτυξη αντισωμάτων.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Δημήτρης Πενίδης αναφέρει ότι η διαδικασία εξελίσσεται με κανονικούς ρυθμούς και με μια σχετικά σταθερή ροή. Οι ευπαθείς ομάδες είναι εκείνες που δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ άλλοι επιλέγουν να μεταθέσουν τον εμβολιασμό τους για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο κ. Πενίδης υπενθυμίζει ότι, όπως είχε επισημάνει και σε προηγούμενες δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ, η ενδεδειγμένη περίοδος για την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού είναι από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους, ώστε να έχουν αναπτύξει την απαραίτητη ανοσολογική προστασία πριν από την περίοδο μεγαλύτερης κυκλοφορίας του ιού της γρίπης.

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου στέκεται ιδιαίτερα στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο οργανισμός μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Όπως εξηγεί, απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη αντισωμάτων, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όσοι σκέφτονται να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό τους.

Η προστασία, επομένως, δεν αναπτύσσεται αμέσως μετά τη χορήγηση του εμβολίου, αλλά χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, έχει σημασία να μην αναβάλλεται χωρίς λόγο ο εμβολιασμός, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρει ο κ. Πενίδης από τα φαρμακεία του Λασιθίου, οι ευπαθείς ομάδες είναι εκείνες που ανταποκρίνονται περισσότερο στο κάλεσμα για εμβολιασμό. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και πολίτες με χρόνια νοσήματα ή άλλα προβλήματα υγείας, για τους οποίους η προστασία απέναντι στη γρίπη έχει ιδιαίτερη σημασία. Από την άλλη πλευρά, ένα μέρος του πληθυσμού φαίνεται ότι εξακολουθεί να περιμένει, προγραμματίζοντας να εμβολιαστεί αργότερα, ενδεχομένως μέσα στο Νοέμβριο. Ο κ. Πενίδης, πάντως, τονίζει ότι η παρούσα περίοδος είναι κατάλληλη για να πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός, χωρίς να χρειάζεται οι πολίτες να περιμένουν μέχρι να αυξηθεί η κυκλοφορία της γρίπης.

Δωρεάν στα φαρμακεία



Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία του αντιγριπικού εμβολιασμού για τους ενήλικες παραμένει απλή και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των φαρμακείων.

Οι ενήλικες που πρόκειται να λάβουν το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορούν να απευθύνονται στο φαρμακείο τους, όπου παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εμβολιασμού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επίσκεψη σε γιατρό για τη συνταγογράφηση του συγκεκριμένου εμβολίου.

Διαφορετική είναι η διαδικασία για όσους πρόκειται να λάβουν ενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο, καθώς, όπως διευκρινίζει ο κ. Πενίδης, σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ιατρική συνταγή.

Επομένως, οι πολίτες για τους οποίους ενδείκνυται η χορήγηση ενισχυμένου εμβολίου θα πρέπει να απευθύνονται προηγουμένως στον γιατρό τους για τη σχετική συνταγογράφηση.

Όσον αφορά τα παιδιά, ο εμβολιασμός τους πραγματοποιείται με την καθοδήγηση του παιδιάτρου, ο οποίος θα κρίνει και το κατάλληλο εμβόλιο.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ