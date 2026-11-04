Τη δημιουργία τρίτης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, με πιθανή χωροθέτηση στην Ιεράπετρα, απέκλεισε ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπύρος Σταθούλης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο νησί.

Ο κ. Σταθούλης ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει τη λειτουργία δύο κλειστού τύπου προσωρινών δομών, μίας στα Χανιά και μίας στο Ηράκλειο, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για αντίστοιχη εγκατάσταση στην Ιεράπετρα. Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή της νοτιοανατολικής Κρήτης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών αφίξεων και της διαχείρισης των ανθρώπων που φτάνουν με σκάφη στις νότιες ακτές του νησιού.

Ο γενικός γραμματέας βρίσκεται στην Κρήτη την Τετάρτη και την Πέμπτη, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, προκειμένου να εξετάσει από κοντά τις ανάγκες και τις υποδομές που σχετίζονται με τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών αφίξεων.