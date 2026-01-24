Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας προσκαλεί με χαρά τα μέλη του, μικρούς και μεγάλους, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας!

Ελάτε να βρεθούμε, να φάμε, να ακούσουμε μουσική και να απολαύσουμε μια όμορφη μουσικοθεατρική παράσταση από το σχήμα Cretan Winds.

Στη συνέχεια, η ορχήστρα μας συνεχίζει με γλέντι για όλη την οικογένεια, γεμάτο μουσικές από όλη την Ελλάδα, κέφι και χαμόγελα.

Κυριακή 25/01/2026

Ώρα: 13:00

Ταβέρνα «MEZEVELO»

Λόγω περιορισμένων θέσεων στον χώρο, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο 693 224 5205.