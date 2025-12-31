Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης, υποδέχθηκε παιδιά κάθε ηλικίας και αντάλλαξε μαζί τους ευχές για καλή χρονιά με υγεία, χαρά και αισιοδοξία.



Ο Δήμαρχος δέχθηκε και τις ευχές από το προσωπικό του Δήμου το οποίο ευχαρίστησε για τη συνεργασία.