Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των δομών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Κρήτη έδωσε ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει δύο δομές, στα Χανιά και στο Ηράκλειο και όχι τη δημιουργία τρίτης στην Ιεράπετρα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός επισημαίνει ότι η δομή στα Χανιά λειτουργεί ήδη, ενώ εκείνη στο Ηράκλειο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες.

«Για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες, οι δομές του υπουργείου Μετανάστευσης στην Κρήτη θα είναι δύο. Στα Χανιά που ήδη λειτουργεί και στο Ηράκλειο που θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Ιεράπετρα, διαψεύδοντας ότι εξετάζεται η δημιουργία δομής στην περιοχή. Όπως σημειώνει, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη διευκρινιστεί και κατά την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Βουλή.

Ο Θάνος Πλεύρης εξηγεί ότι η παροχή τεχνικού εξοπλισμού, όπως σκηνών, στην Ιεράπετρα δεν συνδέεται με σχέδιο δημιουργίας μόνιμης δομής, αλλά αποσκοπεί στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται για περιπτώσεις μαζικών αφίξεων μεταναστών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής διαχείρισης της κατάστασης μέχρι τη μεταφορά τους στις υφιστάμενες δομές.