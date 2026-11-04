Σας στέλνω αυτή την επιστολή ως μαθητής της Γ’ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Νεάπολης Λασιθίου. Προχωρώ σε αυτή την κίνηση με την ελπίδα να ακουστεί η φωνή της γενιάς μου, καθώς αισθανόμαστε εντελώς ξεχασμένοι από την Πολιτεία και τον Δήμο.

Φέτος διανύω τη χρονιά των Πανελλαδικών εξετάσεων (2026-2027) και συνειδητοποιώ με πικρία ότι θα αποφοιτήσω από το σχολείο χωρίς να έχω ζήσει ποτέ την εμπειρία ενός κανονικού, σύγχρονου σχολικού κτιρίου.

Το έργο της αναβάθμισης των υποδομών του ΓΕΛ έχει παγώσει εδώ και χρόνια. Η δική μου γενιά πληρώνει το «μπαλάκι των ευθυνών» μεταξύ των αρμοδίων, έχοντας στερηθεί τα αυτονόητα:

2,5 χρόνια σε κοντέινερ: Από το δεύτερο τετράμηνο της Β’ Γυμνασίου αναγκαστήκαμε να μεταφερθούμε και να κάνουμε μάθημα κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Από το δεύτερο τετράμηνο της Β’ Γυμνασίου αναγκαστήκαμε να μεταφερθούμε και να κάνουμε μάθημα κάτω από αντίξοες συνθήκες. 3 χρόνια σε «δανεικό» διάδρομο: Κατά τη διάρκεια της θητείας μας στο Λύκειο, μας «στοίβαξαν» σε μια πτέρυγα δηλαδή ένα διάδρομο του ΕΠΑΛ, η οποία βαφτίστηκε ΓΕΛ.

Η καθημερινότητά μας στον διάδρομο του ΕΠΑΛ είναι τριτοκοσμική:

Στενάχωροι χώροι διοίκησης: Το γραφείο της διεύθυνσης είναι ένας μικρός, πρόχειρος χώρος, ενώ οι καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου αναγκάζονται να μοιράζονται το ίδιο χωρο.

Το γραφείο της διεύθυνσης είναι ένας μικρός, πρόχειρος χώρος, ενώ οι καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου αναγκάζονται να μοιράζονται το ίδιο χωρο. Αισθητική και υγειονομική υποβάθμιση: Οι προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας παρουσιάζουν εμφανή σημάδια εγκατάλειψης, με τις τουαλέτες να βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.

Οι προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας παρουσιάζουν εμφανή σημάδια εγκατάλειψης, με τις τουαλέτες να βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Ασφυκτικός υπερπληθυσμός: Στα διαλείμματα επικρατεί το αδιαχώρητο. Το κυλικείο είναι αδύνατον να εξυπηρετήσει τον τεράστιο όγκο των μαθητών στον περιορισμένο χρόνο, ενώ τα παγκάκια στο προαύλιο είναι ελάχιστα σε αναλογία με τον μαθητικό πληθυσμό.

Ως 17χρονος πολίτης αυτού του τόπου, αναρωτιέμαι: Είναι αυτή η παιδεία που μας αξίζει; Γιατί πρέπει οι μαθητές στη Νεάπολη να κάνουν μάθημα σε διαδρόμους, ενώ το έργο του νέου ΓΕΛ έχει εγκαταλειφθεί;

Σας παρακαλώ θερμά να δημοσιεύσετε την επιστολή μου, καθώς και το ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό που σας επισυνάπτω από τους χώρους του σχολείου και τις υποδομές υγιεινής, ώστε ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Υπουργείο να αναγκαστούν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Με εκτίμηση,

Μαθητής της Γ’ Λυκείου Νεάπολης