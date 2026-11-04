Ο κλάδος της εστίασης αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό. Για τις επιχειρήσεις της Ιεράπετρας, το καλοκαίρι είναι παραδοσιακά μια περίοδος αυξημένων προσδοκιών με τους επαγγελματίες να καλούνται να αξιοποιήσουν την παρουσία των επισκεπτών. Ωστόσο η πραγματική εικόνα του κλάδου δεν αποτυπώνεται μόνο στους μήνες της υψηλής τουριστικής κίνησης. Οι δυσκολίες που συνοδεύουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης, το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, αλλά και των πάγιων εξόδων και η προσπάθεια διατήρησης της πελατείας καθιστούν κάθε νέα περίοδο μια διαφορετική δοκιμασία για τους επαγγελματίες.

Καθώς σταδιακά η τουριστική σεζόν οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τι αφήνει πίσω της αλλά και στο πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα για την αγορά. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Καφέ-Εστίασης κ. Μανώλης Μιχελαράκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την πορεία της σεζόν, την κίνηση στα καταστήματα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες. Μια συζήτηση που έρχεται να φωτίσει την κατάσταση ενός κλάδου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της οικονομικής δραστηριότητας της Ιεράπετρας.

Πίεση στην εστίαση

Όπως είπε, «η φετινή τουριστική περίοδος για την Ιεράπετρα ήταν πολύ ιδιαίτερη με πολλά προβλήματα. Έντονο πλήγμα βιώσαν οι επιχειρήσεις καθώς δυστυχώς χάθηκε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του εσωτερικού τουρισμού. Σε αυτό το γεγονός, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο το ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης γινόντουσαν εργασίες, ενώ ιδιαίτερα προς το Σεπτέμβρη ο δρόμος παρέμενε κλειστός για πολύωρα χρονικά διαστήματα.»

Και φέτος δυστυχώς η ρώσικη αγορά χάθηκε και, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, συνήθως οι Ρώσοι κατανάλωναν περισσότερο από τους Ευρωπαίους. Όταν ερχόντουσαν έτρωγαν, έπιναν, αναζητούσαν το κάτι παραπάνω στηρίζοντας όλη την τοπική οικονομία της περιοχής.

Τόσο η Ιεράπετρα, όσο και η υπόλοιπη Ευρώπη κλήθηκε να αντιμετωπίσει και φέτος τα υψηλά ενεργειακά κόστη, αλλά και τα προβλήματα στις αυξήσεις των πρώτων υλών και των αγαθών. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν υψηλές αφίξεις στην περιοχή με τα ξενοδοχεία να σφύζουν από τουρίστες δυστυχώς αυτός ο παλμός δεν μεταφέρθηκε και στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης.

Οι επισκέπτες προτίμησαν να παραμείνουν μέσα στα ξενοδοχεία απολαμβάνοντας τις παροχές τους και να μην βγαίνουν έξω από αυτά.

Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες προκάλεσαν ιδιαίτερη πίεση στα εστιατόρια και τις ταβέρνες της Ιεράπετρας. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι πήγαν καλά τουλάχιστον τα take-away καθώς η ευρύτερη περιοχή διαθέτη έντονη αγροτική δραστηριότητα με τους αγρότες να τα προτιμούν ιδιαίτερα. Καλά δούλεψαν και τα καταστήματα στο Μύρτος».

Ο Οκτώβρης δεν κύλησε καλά

«Η Ιεράπετρα βρέθηκε αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες αφίξεις μεταναστών που δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Κάποιοι αναγκαστικά παρέμειναν και φιλοξενήθηκαν προσωρινά στο παραλιακό μέτωπο της Ιεράπετρας, ο ένας δίπλα στον άλλο, με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά δύσκολη και τη δυσοσμία που επικρατούσε στον χώρο να είναι έντονη. Η εικόνα αυτή και οι συνθήκες που επικρατούσαν έκαναν τον γύρο του διαδικτύου κι όσοι βρέθηκαν στην περιοχή είχαν συγκλονιστεί.

Δυστυχώς δεν ευνόησε ούτε ο καιρός και δημιουργήθηκαν ζητήματα και από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε μεταξύ άλλων και την Ιεράπετρα. Φυσικά όπως είναι λογικό, όλες αυτές οι καταστάσεις επηρέασαν και την εστίαση», πρόσθεσε.

«Συνολικά η τουριστική σεζόν αποτιμάται ως μέτρια. Οι τζίροι των καταστημάτων έφθασαν έως και 20% πιο κάτω συγκριτικά με την περυσινή χρονιά», συμπλήρωσε.

Στόχος ο 12μηνος τουρισμός

Ερωτηθείς καθώς πλησιάσει η χειμερινή περίοδος εάν θα δούμε μαγαζιά εστίασης να κλείνουν στην Ιεράπετρα επεσήμανε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το επόμενο διάστημα θα κλείσουν κάποια παραλιακά καταστήματα, αλλά η γενικότερη εικόνα θα κινηθεί, όπως και τις προηγούμενες χρονιές.

Σε γενικότερο επίπεδο ο Πρόεδρος εκτιμά ότι το Λασίθι χρειάζεται να κάνει σημαντικά βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξή του με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες και εμπειρίες που θα προσελκύσουν επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δήλωσε ότι «βασικός μας στόχος είναι το Λασίθι να καταστεί ένας προορισμός επισκέψιμος και προσβάσιμος και τους 12 μήνες του έτους».

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ