Συνεχίστηκαν οι υποχρεώσεις στη σεζόν 2026/2027 για τις διοργανώσεις της ΕΠΣ Λασιθίου, με το κύπελλο και την 3η αγωνιστική της League Phase, με δύο ιδιαίτερα δυνατούς αγώνες, ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ 3-2 από τον 1ο όμιλο και Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας 0-3 από τον 2ο όμιλο, ενώ το παιχνίδι Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ του 3ου ομίλου δεν διεξήχθη 3-0 α.α.
Κύπελλο ΕΠΣΛ (League Phase)
3η αγωνιστική
1ος όμιλος
ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ 3-2
Ρεπό: Ίτανος
2ος όμιλος
Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας 0-3
Ρεπό: ΑΣΙ
3ος όμιλος
Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ 3-0α.α.
Ρεπό: ΑΟ Κριτσάς
Η βαθμολογία
1.Κόρφος Ελούντας 2-0-0 (9-0) 6*
2.Νίκη Σητείας 2-0-0 (7-1) 6*
3.ΑΟ Βραχασίου 2-0-0 (6-2) 6**
4. ΟΦΙ 1-0-1 (12-3) 3**
5. Αναγέννηση 1-0-1 (4-4) 3**
6. ΑΟ Κριτσάς 1-0-1 (4-4) 3**
7. ΑΟΣΚ 0-0-2 (0-6) 0
8. ΑΣΙ 0-0-2 (1-10) 0
9. Ίτανος 0-0-2 (0-13) 0
*Πρόκριση στα ημιτελικά
**Πρόκριση στα προημιτελικά
Η επόμενη (4η) αγωνιστική
1ος όμιλος
Ίτανος-ΟΦΙ
Ρεπό: ΑΟ Βραχασίου
2ος όμιλος
ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας
Ρεπό: Αναγέννηση
3ος όμιλος
ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς
Ρεπό: Νίκη Σητείας