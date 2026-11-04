Συνεχίστηκαν οι υποχρεώσεις στη σεζόν 2026/2027 για τις διοργανώσεις της ΕΠΣ Λασιθίου, με το κύπελλο και την 3η αγωνιστική της League Phase, με δύο ιδιαίτερα δυνατούς αγώνες, ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ 3-2 από τον 1ο όμιλο και Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας 0-3 από τον 2ο όμιλο, ενώ το παιχνίδι Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ του 3ου ομίλου δεν διεξήχθη 3-0 α.α.

Κύπελλο ΕΠΣΛ (League Phase)

3η αγωνιστική

1ος όμιλος

ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ 3-2

Ρεπό: Ίτανος

2ος όμιλος

Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας 0-3

Ρεπό: ΑΣΙ

3ος όμιλος

Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ 3-0α.α.

Ρεπό: ΑΟ Κριτσάς

Η βαθμολογία

1.Κόρφος Ελούντας 2-0-0 (9-0) 6*

2.Νίκη Σητείας 2-0-0 (7-1) 6*

3.ΑΟ Βραχασίου 2-0-0 (6-2) 6**

4. ΟΦΙ 1-0-1 (12-3) 3**

5. Αναγέννηση 1-0-1 (4-4) 3**

6. ΑΟ Κριτσάς 1-0-1 (4-4) 3**

7. ΑΟΣΚ 0-0-2 (0-6) 0

8. ΑΣΙ 0-0-2 (1-10) 0

9. Ίτανος 0-0-2 (0-13) 0

*Πρόκριση στα ημιτελικά

**Πρόκριση στα προημιτελικά

Η επόμενη (4η) αγωνιστική

1ος όμιλος

Ίτανος-ΟΦΙ

Ρεπό: ΑΟ Βραχασίου

2ος όμιλος

ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας

Ρεπό: Αναγέννηση

3ος όμιλος

ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς

Ρεπό: Νίκη Σητείας