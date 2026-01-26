Την Ιεράπετρα επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Αντώνιος Αυγερινός, καλεσμένος του Π.Τ. Ιεράπετρας, με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα και συγκίνηση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας παρουσία εθελοντών, μελών και εκπροσώπων φορέων και αρχών της τοπικής κοινωνίας.

Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπίτνης και Σητείας κ Κύριλλος. Στη τελεστή έλαβαν επίσης, μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο συνταξ. Εφημέριος πρωτ. Μιχαήλ Ξυδιανός, οι Αιδεσ. Εφημέριοι των Ενοριών Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας πρωτ., Αθανάσιος Ταρλαντέζος, Ανατολής π. Ματθαίος Πατεράκης, Νέας Ανατολής π. Εμμανουήλ Προϊστάκης, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Από την πλευρά του ο κ. Αυγερινός έκανε ιστορική αναφορά στη μέχρι σήμερα πορεία του ΕΕΣ και εξήρε το σημαντικό έργο που επιτελούν τα Περιφερειακά Τμήματα, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των εθελοντών στην κάλυψη των αυξημένων κοινωνικών αναγκών στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών του ΕΕΣ.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τόνισε ότι ο Οργανισμός βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και των ευάλωτων πληθυσμών, παρέχοντας πρώτες βοήθειες, κοινωνική φροντίδα και υποστήριξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με σεβασμό στις αρχές της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Κλείνοντας, ο κ. Αυγερινός ευχαρίστησε τους εθελοντές του Τμήματος Ιεράπετρας για την ανιδιοτελή προσφορά τους και επανέλαβε τη δέσμευση της Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για συνεχή ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Από την πλευρά τους τόσο ο Δήμαρχος Μανόλης Φραγκούλης όσο και οι εκπρόσωποι της Πολιτείας, που χαιρέτησαν την εκδήλωση έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στους εθελοντές και την προσφορά τους συμβάλλοντας καθοριστικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ιεράπετρα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες εντείνουν τις ανάγκες για ανθρωπιστική και υγειονομική υποστήριξη και κάλεσαν τον κ Αυγερινό να στηρίξει από τη θέση την οποία βρίσκεται τη στελέχωση και την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Την εκδήλωση τίμησαν,επίσης, με την παρουσία τους, εκτός από τους εθελοντές και τους φίλους του ΕΕΣ Ιεράπετρας, ο βουλευτής και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, η βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού Ελένη Βλάσση, ο Δ/τής 7ης ΥΠΕ Νεκτάριος Παπαβασιλείου, η Διοικήτρια Νοσοκομείων Λασιθίου Ευαγγελία Φανουράκη, ο Διοικητής του νοσοκομείου Ιεράπετρας Ιωάννης Πετράκης, ο Λιμενάρχης Αλέξανδρος Ελιώτης, ο Δ/της του Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας Νεκτάριος Φρονιμάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Δ/τής του Αστυνομικού Τμήματος Νικόλαος Τζουμάκας, οι αντιδήμαρχοι, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, Φωτεινή Περακάκη, η Γενική Γραμματέας Μαρία Φραντζεσκάκη, η Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Ειρήνη Λάμπρου, εκ μέρους του ιατρικού Συλλόγου η Όλγα Σπηλιαρώτη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καφέ – Εστίασης Ιεράπετρας εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Μανόλης Μιχελαράκης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων και Εθελοντικών Σωματείων, εθελοντές του Π.Τ. Χανίων με τον Πρόεδρο τους Στέλιο Καλαϊτζάκη, εθελοντές του Π.Τ. Ρεθύμνου με την Πρόεδρο τους Ευαγγελία Ηλιάκη.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση σε παραλιακό κατάστημα της πόλης, όπου τα μέλη του Δ.Σ. είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν στον κο Αυγερινό τις ανάγκες και τα προβλήματα του Περιφερειακού Τμήματος, αποσπώντας την δέσμευση του ότι θα είναι συμπαραστάτης και βοηθός ώστε να συνεχιστεί το έργο των εθελοντών απρόσκοπτα για το καλό της τοπικής κοινωνίας.