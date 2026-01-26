Η εμπειρία από την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών στο Λασίθι από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι σήμερα αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι πρόκειται για ένα αποτυχημένο και επικίνδυνο μέτρο . Τα σχολεία της περιοχής μας βρέθηκαν αντιμέτωπα με σοβαρές δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση, υποχρηματοδότηση των λειτουργικών τους αναγκών και μετακύλιση ευθυνών στους διευθυντές και στους συλλόγους διδασκόντων. Όσα είχαμε εντοπίσει από την αρχή της εφαρμογής του νόμου για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών ως ΕΛΜΕ Λασιθίου, επιβεβαιώνονται καθημερινά στην πράξη.

Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις Σχολικές Επιτροπές στους Δήμους, χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση σε πόρους και προσωπικό, οδήγησε σε αυξημένη γραφειοκρατία και αποδιοργάνωση. Σχολεία δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και στοιχειώδεις ανάγκες, ενώ κρίσιμες και επείγουσες εργασίες συντήρησης και ασφάλειας καθυστερούν. Οι διευθυντές σχολείων έχουν μετατραπεί σε λογιστές και οικονομικά υπόλογους, χωρίς επαρκή στήριξη, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο παιδαγωγικός τους ρόλος.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η διεύρυνση της αδιαφάνειας στη διαχείριση των σχολικών πόρων. Η απόσταση ανάμεσα στα κονδύλια που διατίθενται στους Δήμους και σε αυτά που τελικά φτάνουν στα σχολεία του Λασιθίου είναι μεγάλη και ανεξέλεγκτη. Ταυτόχρονα, η χρόνια υποχρηματοδότηση ωθεί σχολεία, εκπαιδευτικούς και γονείς να καλύπτουν ανάγκες από την τσέπη τους, ανοίγοντας τον δρόμο σε χορηγούς και ιδιώτες, σε βάρος του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης .

Η απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και στους μεγάλους δήμους της χώρας, ενώ το μέτρο έχει ήδη αποτύχει σε περιοχές όπως το Λασίθι, συνιστά πολιτική επιλογή και όχι τεχνικό λάθος.

Ως ΕΛΜΕ Λασιθίου απαιτούμε την άμεση απόσυρση της διάταξης, τη δυνατότητα επανασύστασης των Σχολικών Επιτροπών και την ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα σχολεία. Υπερασπιζόμαστε την αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία και δεν θα αποδεχτούμε τη μετατροπή των σχολείων σε επαίτες.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λασιθίου:

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Σχοινά Βασιλική Καραδήμου Μαρία