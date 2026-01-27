ΟΧΙ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΎΧΗΜΑΤΑ.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου, εκφράζει την θλίψη και την οργή του για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Το εργατικό ατύχημα που κόστισε τη ζωή σε συναδέλφισσές μας εργαζόμενες.

Η υποβάθμιση της ασφάλειας και της ζωής των εργαζομένων στο όνομα του κέρδους δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το 2025, 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δουλειά, ενώ άλλοι 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά.!! Η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων και η εγκληματική αδιαφορία για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας φέρνουν αποτελέσματα όχι απλά τραγικά, αλλά εγκληματικά.

Δυστυχώς δεν πρόκειται για ένα ακόμα ατύχημα, αλλά απολύτως αναμενόμενο. αφού είναι αποτέλεσμα των αντεργατικών πολιτικών με κορωνίδα την 13ωρη εργασία την ημέρα, την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι η εικόνα των θανάτων στην εργασία στη χώρα μας και χαρακτηρίζεται με τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς όρους ως ανθρωπιστική κρίση. Επιδεινώνεται από τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συστηματική υποκαταγραφή και την ανυπαρξία τριμερούς κοινωνικού διαλόγου.

Σε μια χώρα που θρηνεί σχεδόν καθημερινά εργαζόμενους, γυναίκες και άνδρες που δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους, η σιωπή και η ανοχή δεν είναι επιλογή. Η απώλεια ανθρώπινων ζωών στους χώρους δουλειάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο.

Η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών.

Το ΔΣ