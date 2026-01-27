Με την ολοκλήρωση της θητείας μου ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω ένα θερμό «ευχαριστώ» σε όλους όσοι στάθηκαν συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδρομή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Αρχές και τους Φορείς του νησιού μας, τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την καθημερινή προσπάθεια που καταβλήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, συχνά κάτω από δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Η συνεργασία μας δεν περιορίστηκε σε τυπικά καθήκοντα· υπήρξε μια κοινή προσπάθεια με επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνία και την ανάγκη οι πολίτες της Κρήτης να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι, εμπιστευόμενοι τους θεσμούς.

Από τη νέα μου θέση, ως Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ με τον ίδιο σεβασμό, την ίδια υπευθυνότητα και το ίδιο αίσθημα καθήκοντος το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική συνοχή.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όσα ζήσαμε, για όσα πετύχαμε μαζί και για την παρακαταθήκη συνεργασίας που αφήνουμε πίσω.

Με εκτίμηση,

Ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας

Αντιστράτηγος

Νικόλαος Σπυριδάκης