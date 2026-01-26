Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kύριλλος ευλόγησε και έκοψε τη Βασιλόπιτα του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο (παλαιό Τελωνείο) της Παχειάς Άμμου.

Ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχήθηκε εγκάρδια στον Πρόεδρο κ. Κων/νο Κρασσά και στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και σ᾽ όλους τους Μελισσοκόμους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου καρποφόρο και ευλογημένο από τον Θεό το νέο έτος 2026, και επιτυχία στις δράσεις του Συλλόγου, για την ποιοτική διασφάλιση και αναβάθμιση του φημισμένου κρητικού μελιού. Επίσης, σημείωσε πως μόνο μέσα από τη συλλογικότητα, την ενότητα και την ομοψυχία θα μπορέσουν οι μελισσοκόμοι να κερδίσουν όσα διεκδικούν σε μία κρίσιμη διεθνώς συγκυρία για το ποιοτικό κρητικό μέλι.

Σύντομο χαιρετισμό και θερμές ευχές για το νέο έτος απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Κρασσάς, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Κύριλλο και όλους τους παρόντες, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη και εκ μέρους του Δήμου Ιεράπετρας ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Πολιτικής Προστασίας κ. Νεκτάριος Παπαδάκης.

Στην εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παχείας Άμμου και Ηγούμενος της Ι. Μηνής Φανερωμένης Ιεράπετρας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Ακολούθησε η ετήσια Εκλογοαπολογιστική συνέλευση και η διεξαγωγή των εκλογών του συλλόγου.