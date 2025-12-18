Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τροπολογία την οποία κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή, μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέτρου για την 1η Απριλίου 2026, αντί από 1ης Ιανουαρίου 2025 όπως προβλεπόταν.

Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των μισθώσεων και δίνει επιπλέον χρόνο προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, πριν καταστεί υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση τραπεζικού μέσου για την καταβολή των μισθωμάτων.

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα. Με την παράταση δίδεται χρόνος μεγαλύτερος χρόνος προσαρμογής σε εκμισθωτές και μισθωτές στις νέες απαιτήσεις.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η παράταση της αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο συνεχίζει να λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τις καταστροφές.

Παράλληλα, θεσπίζονται νέες απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2026. Ειδικότερα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, υπό προϋποθέσεις, ενώ για το ίδιο έτος απαλλάσσονται και τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.