Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κρήτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Με βάση την αναγγελία θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ, οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 έως 8 μποφόρ, κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Ειδικότερα, θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται στο Ανατολικό Κρητικό, το Καρπάθιο, τη Θάλασσα Κυθήρων, καθώς και στο Νοτιοδυτικό και Νοτιοανατολικό Κρητικό, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας περιοχής της Ιεράπετρας.

Στο Ανατολικό Κρητικό και το Καρπάθιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στη Θάλασσα Κυθήρων θα επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο Νοτιοδυτικό Κρητικό αναμένονται βόρειοι-βορειοανατολικοί και στο Νοτιοανατολικό Κρητικό βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από όσους πρόκειται να κινηθούν στη θάλασσα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στα πελάγη γύρω από την Κρήτη.