Οι ταυτότητες παλαιού τύπου από τον Αύγουστο του 2026, δεν θα ισχύουν, με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Αναλυτικά η διαδικασία για την έκδοση νέας ταυτότητας:

Πως κλείνουμε ραντεβού ηλεκτρονικά

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email ) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας

Η νέα πλατφόρμα για τα ραντεβού id.gov.gr

Μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr διασφαλίζεται ότι διατηρείται η χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των ενδιαφερομένων για την ίδια Αρχή Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει ένα επόμενο.

Επιπλέον, οι ώρες και οι ημέρες των διαθέσιμων ραντεβού μπορούν να μεταβληθούν, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς στο ωράριο και τη διαθεσιμότητα της Αρχής Έκδοσης, ανά χρονικά διαστήματα και ανά θέση εργασίας.

Κόστος: Πόσα χρήματα πληρώνει ο πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Έκδοση φωτογραφίας για νέα ταυτότητα. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο πολίτης για την φωτογραφία της νέας ταυτότητας είναι τα εξής:

Λήψη της φωτογραφίας από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο

Upload της φωτογραφίας στο myphoto.gov.gr από τον πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο

Ο πολίτης θα λάβει άμεσα σε μήνυμα ή email (ανάλογα με το τι έχει δηλώσει στον φωτογράφο) τον ειδικό κωδικάριθμο.

Ο πολίτης μέσω του link που υπάρχει στο μήνυμα που έχει λάβει θα πάει στο myPhoto για πολίτες

θα κάνει είσοδο με τους κωδικούς του taxisnet και θα χρησιμοποιήσει τον ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία που ανέβασε ο φωτογράφος.

Μετά θα πρέπει να πάει λίγο παρακάτω για να εξουσιοδοτήσει την εφαρμογή myphoto να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία για χρήση στην έκδοση του κατάλληλου κρατικού εγγράφου (στην περίπτωση αυτή θα επιλέξει για αστυνομική ταυτότητα ). Η φωτογραφία θα παραμείνει στο MyPhoto για 12 μήνες ώστε να τη χρησιμοποιήσει για την έκδοση και άλλων κρατικών εγγράφων.

Στη συνέχεια ο πολίτης μεταβαίνει στο αστυνομικό τμήμα και ζητά από τον αστυνομικό υπάλληλο να βρει τη φωτογραφία του στο myPhoto, με το ΑΦΜ του

Περαιτέρω προβλέπεται και η δυνατότητα η φωτογραφία να εκδοθεί και απευθείας από το Αστυνομικό Τμήμα

Διαθέσιμη και μέσω ΚΕΠ η ηλεκτρονική υπηρεσία φωτογραφιών myPhoto: Την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) την ψηφιακή υπηρεσία myPhoto έχουν από σήμερα οι πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εισέλθουν ψηφιακά στην υπηρεσία. Πλέον Έλληνες του εξωτερικού, ηλικιωμένοι που δεν έχουν κινητό, αλλά και όσοι δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες θα μπορούν σε ΚΕΠ της επιλογής τους να συσχετίσουν την φωτογραφία που έχει μεταφορτώσει ο φωτογράφος στο myPhoto (myphoto.gov.gr), με το ΑΦΜ τους ή σε περιπτώσεις ανηλίκων με το ΑΜΚΑ τους για να τη χρησιμοποιήσουν στις ψηφιακές συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, με την ψηφιακή υπηρεσία myPhoto μέσω ΚΕΠ διευκολύνονται: