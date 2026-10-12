Σημαντικό βήμα για την τουριστική επένδυση Cape Tholos, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, που προωθεί το Metaxa Hospitality Group στο Καβούσι Ιεράπετρας, αποτελεί η εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος δυναμικότητας 1.014 κλινών, σε έκταση 1.223,75 στρεμμάτων, στη θέση Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος Καβουσίου. Περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, τουριστικές κατοικίες, εγκαταστάσεις ευεξίας, εστίασης και αναψυχής, κολυμβητικές δεξαμενές και αθλητικό κέντρο. Το χωρικό σχέδιο της επένδυσης έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.