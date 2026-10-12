Το Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας Μαμιδάκη απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες για το Βραβείο Τέχνης 2027.

Ο θεσμός του Βραβείου Τέχνης ενισχύει και προωθεί σύγχρονους δημιουργούς, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέο έργο τέχνης, το οποίο θα παραμείνει σε μόνιμη έκθεση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, θα ενταχθεί στη συλλογή τέχνης του Ιδρύματος και θα αποτελέσει μέρος μιας σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Ίδρυμα απευθύνει κάλεσμα σε καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο να καταθέσουν πρόταση για μεγάλης κλίμακας γλυπτική εγκατάσταση, σχεδιασμένη για μόνιμη έκθεση σε εξωτερικό χώρο, ως σημείο αναφοράς στον χώρο. Η πρόταση που θα βραβευθεί, θα ξεχωρίσει για την πρωτοτυπία, τη σχέση της με τον τόπο (site specificity) και τη δημιουργική της σύνθεση. Τα έργα αξιολογούνται με βάση τη σαφήνεια και την εννοιολογική τους συνοχή, τη σύνδεσή τους με τον τόπο και το πλαίσιο στο οποίο παρεμβαίνουν, καθώς και τη δυνατότητά τους να προσφέρουν μια ενεργή εμπειρία στον θεατή. Παράλληλα, εξετάζονται η κλίμακα και η ένταξη στο περιβάλλον, η τεχνική και κατασκευαστική επάρκεια, η ασφάλεια του κοινού και οι παράμετροι βιωσιμότητας και συντήρησης.

Το Βραβείο Τέχνης 2027 απευθύνεται σε εικαστικούς καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: γλυπτική, εγκατάσταση, ηχητική εγκατάσταση, μικτές τεχνικές, κατασκευές με φυσικά υλικά, land art, environmental art, ecological art και έργα που ενσωματώνουν την τέχνη και τη φύση με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων παρεμβάσεων στον ανοιχτό χώρο.

Η επιλεγμένη πρόταση θα βραβευτεί με το ποσό των 15,000 ευρώ, ενώ το Ίδρυμα θα αναλάβει και τα έξοδα κατασκευής του έργου και μετακίνησης-διαμονής του/της καλλιτέχνη. Ο/Η καλλιτέχνης που θα επιλεγεί θα έχει στη διάθεσή του/της το διάστημα Φεβρουάριος-Μάιος 2027 για να δημιουργήσει το έργο, για το οποίο βραβεύτηκε.

Το βραβευμένο έργο θα παρουσιαστεί στο κοινό σε ανοικτή τελετή τον Ιούνιο 2027 και θα παραμείνει σε μόνιμη έκθεση, προσβάσιμη στο κοινό.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026, 23:59 ώρα Ελλάδας (GMT+2). Οι αιτήσεις (ελληνικά & αγγλικά) υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαμορφωμένης φόρμας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Μέχρι σήμερα το Βραβείο Τέχνης έχουν λάβει οι: Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος και Γιώργος Ρυμενίδης για το έργο Come with the Wind (2019), Ιλεάνα Αρναούτου και Ισμήνη Κινγκ για το έργο Tender Shell Geophilia (2022), Μάρω Φασουλή για το Nomadic Murals (2023), Αλέξανδρος Λάιος για το Day (2023), Ami Yamasaki για το Whispers travel and whisper to you again (2023), Ειρήνη Μίγα για το Τοπίο σε Κίνηση (2024), Κατερίνα Νάκου για το The Resilient Thread (2024), Στρατής Ταυλαρίδης για το Long Waves (2024), Δανάη Στράτου για το Virtuous Spiral (2025) και Caitlind r.c. Brown & Wayne Garrett για το Chronotopia (2026).

Η συλλογή του Ιδρύματος συγκεντρώνει πρωτότυπα έργα σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων είναι οι: Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Cecilia Campos, Theodoros, Κώστας Βαρώτσος, Μαρία Λοϊζίδου, Κώστας Τσόκλης, Ρένα Παπασπύρου, Άγγελος Σκούρτης, Κώστας Ιωαννίδης, Νίκος Αλέξιου, Γιώργος Λάππας, Νίκος Κεσσανλής, Georgia Kotretsos, Γιώργος Γυπαράκης, Γιάννης Παρμακέλης, Μαρία Λουίζου και πολλοί άλλοι.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο [email protected]

Πληροφορίες για το θεσμό του Βραβείου Τέχνης θα βρείτε στο: Βραβείο Τέχνης | G & A Mamidakis Foundation