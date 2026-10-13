Τραμπ για Γκίλφοϊλ: Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η θέση της οποία έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της.

«Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για το εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιου του, Ντον Τζούνιορ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Τις τελευταίες ημέρες, η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News η οποία εξελίχθηκε σε φυσιογνωμία του τραμπικού κινήματος MAGA («Make America Great Again).

Γκίλφοϊλ: Ο Ερικ Ντίντερς μού χρωστάει 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης

Στην αντεπίθεση πέρασε νωρίτερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τους δικηγόρους της να διαψεύδουν κατηγορηματικά τις καταγγελίες του επιχειρηματία Έρικ Ντίτερς περί «ανταλλαγμάτων», αποδίδοντας την αντιπαράθεση σε ιδιωτική οικονομική διαφορά ύψους 150.000 δολαρίων.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς αναφέρουν ότι ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες που εκτέλεσε για αυτόν πολύ πριν οριστεί ως πρέσβης».

Παράλληλα, οι δικηγόροι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τονίζουν ότι τα δημοσιεύματα σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών από την πρέσβη είναι «παραπλανητικά», διαβεβαιώνοντας ότι οι μετακινήσεις της πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των δικηγόρων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Δήλωση των νομικών συμβούλων της Αμερικανίδας πρέσβεως Κίμπερλι Γκιλφόιλ δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η οποία αποτελεί απάντηση στις “ψευδείς κατηγορίες” για τον Έρικ Ντίτερς και τα ταξιδιωτικά έξοδα.

Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες που εκτέλεσε για αυτόν πολύ πριν οριστεί ως πρέσβειρα.

Ο κ. Ντίτερς εμφανίστηκε στην εθνική τηλεόραση για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβη Γκίλφοϊλ αλλά και στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Τα δικά του λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε η Ντίτερς δείχνουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς.

Πριν εισέλθει στην κυβερνητική υπηρεσία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν μια καταξιωμένη δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, εθνική τηλεοπτική προσωπικότητα και μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές υποστηρίκτριες του Προέδρου Τραμπ στη χώρα.

Ήταν περιζήτητη ως κεντρική ομιλήτρια και ως σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρημάτων, εργασία που άφησε στην άκρη εξ ολοκλήρου όταν ανέλαβε δημόσια υπηρεσία. Οι άνθρωποι πλήρωναν για τον χρόνο της λόγω του ποια είναι και των επιτευγμάτων της.

Ο Έρικ Ντίτερς ήταν ένας από αυτούς.

Ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κα Γκίλφοϊλ για να ηγηθεί των εκδηλώσεών του στο Κεντάκι “Freedom Fest”, τις οποίες οργάνωσε για να χτίσει το δικό του προφίλ ενόψει των εκστρατειών του ως υποψήφιος για Κυβερνήτης του Κεντάκι και για το Κογκρέσο.

Στις 20 Μαΐου 2024, υπέγραψε γραπτή Γενική Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών με ένα τρίτο γραφείο κρατήσεων που είχε αναλάβει την κράτηση και την είσπραξη τελών για λογαριασμό της, προβλέποντας μια σταθερή αμοιβή 200.000 δολαρίων πληρωτέα έως τις 31 Μαΐου 2024.

Διοργανώθηκαν πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες είτε απευθείας, και ο κ. Ντίτερς συμφώνησε να πληρώσει για υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής συγκέντρωσης χρημάτων που παρείχε η κα Γκίλφοϊλ. Στην συμφωνία αυτή ήταν μάρτυρας τρίτο μέρος που την επιβεβαίωσε ενόρκως.

Ο κ. Ντίτερς δεν τήρησε αυτές τις υποχρεώσεις. Έχασε την συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, για μια περίοδο πολλών μηνών, έστελνε ακανόνιστα, μερικώς μεταδιδόμενα μηνύματα συνοδευόμενα από μια συνεχή ροή λόγων για τη μη πληρωμή. Τα δικά του μηνύματα κατηγορούν τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, κατηγορούν τους δικηγόρους του και περιγράφουν τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με οικονομικά προβλήματα».

Η κα Γκιλφόιλ επανειλημμένα του έδινε πίστωση χρόνου. Τελικά, πλήρωσε μέρος αυτών που χρωστούσε και απλώς δεν πλήρωσε ποτέ τα υπόλοιπα.

Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που εκφωνήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν απλήρωτα μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι που ο κ. Ντίτερς αποκαλεί τώρα «quid pro quo»: ένας πελάτης που δεν πληρώνει τις οφειλές του καλείται να πληρώσει έναν

ληξιπρόθεσμο λογαριασμό.

Όταν η κα Γκίλφοϊλ ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την ιδιωτική ζωή για να υπηρετήσει στο δημόσιο, έκανε ό,τι κάνει οποιοσδήποτε επαγγελματίας και προσπάθησε να κλείσει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητάει από έναν πελάτη την αμοιβή για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά. Είναι το αντίθετο της διαφθοράς.

Ο κ. Ντίτερς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κα Γκίλφοϊλ για εμφανίσεις σε ομιλίες, ότι «πλήρωσα υπερβολικά, αλλά δεν με ένοιαζε επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κόσμο του Τραμπ» και ότι της πρόσφερε 1 εκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση και προώθηση της ιδιωτικής του αγωγής για ιατρική αμέλεια και να την φέρει στην προσοχή των αξιωματούχων της κυβέρνησης. Εκείνη αρνήθηκε. Παραδέχτηκε ότι δεν πλήρωσε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από αυτήν.

Οι αναφορές σχετικά με τα ταξίδια της πρέσβεως είναι εξίσου παραπλανητικές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Γκίλφοϊλ αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και ακολούθησε τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, δώρων και αναφοράς, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η Πρεσβεία.

Από τότε που γράφει ιστορία στις 4 Νοεμβρίου 2025, ως η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ενέργεια στην Αμερική και στην προώθηση των συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας των ΗΠΑ σε όλη την Ευρώπη, καθορίζοντας τις προτεραιότητες της θητείας της υπό τον Πρόεδρο Trump, υποστηρίζοντας την αμερικανική ενεργειακή επέκταση, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και προωθώντας την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ σε όλη την Ευρώπη και τον Κάθετο Διάδρομο.

Η πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διάκριση.

Αξιολογούμε όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα για την είσπραξη αυτού του χρέους και τυχόν άλλες πιθανές αιτίες δράσης».

www.real.gr