Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Πέμπτη 8-10-2026 σε

συνεδρίαση, μετά την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΣΦΥΡΑΚΗ, τέως Κοινοτάρχη Μιλάτου και τέως Προέδρου Κοινότητας Βραχασίου

ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα για την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση του τόπου μας. Με βαθιά αφοσίωση στο λειτούργημα του δασκάλου και αστείρευτο πάθος για τον τόπο του, σφράγισε με την πορεία του την εξέλιξη της περιοχής.

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που ανέπτυξαν την κοινωνική δράση και τις πολλές υπηρεσίες που προσέφερε ο εκλιπών ως Κοινοτάρχης Μιλάτου, υπηρετώντας με όραμα την Κοινότητα, όντας παράλληλα ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου καθώς και ως Πρόεδρος Κοινότητας Βραχασίου, όπου υπηρέτησε την ιστορική κοινότητα με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση στην καθημερινότητα και την ανάπτυξη του τόπου .

Ένας άνθρωπος που κέρδισε τον σεβασμό των συναδέλφων του, των μαθητών του και των συντοπιτών του, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη προσφοράς, και αποτελώντας μία ισχυρή προσωπικότητα του τόπου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο καταθέτει τον ειλικρινή σεβασμό και την απεριόριστη εκτίμησή του στο πρόσωπο του και αποχαιρετά έναν άνθρωπο που τον διέκριναν η εντιμότητα, το ήθος, η ευγένεια αλλά και το απαράμιλλο θάρρος .

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι :

1. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου στην εξόδιο ακολουθία .

2. Να δοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του .

3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο .

Άγιος Νικόλαος 8-10-2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΝΑΥΣΙΚΑ

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣ

ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΗΦΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

ΘΩΜΑΣ

ΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ – ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΜΠΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ