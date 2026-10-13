Στην προώθηση της διαδικασίας συντήρησης και αποκατάστασης των ιστορικών μεταλλικών ανεμόμυλων στις Λίμνες προχωρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη ενός ιδιαίτερου στοιχείου της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, την περιοχή επισκέφθηκαν ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Μπελούκαςκαι ο μελετητής και συντηρητής των ιστορικών μεταλλικών ανεμόμυλων κ. Γιώργος Χατζάκης, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα που αφορούν την προώθηση της σχετικής μελέτης και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας αποκατάστασης.

Οι μεταλλικοί ανεμόμυλοι των Λιμνών αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της τοπικής ιστορίας και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας, ενώ έχουν καταγραφεί ως στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διατήρησή τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης του οικισμού όσο και για την ανάδειξη της πολιτιστικής του ταυτότητας.

Παράλληλα, η θέση τους κατά μήκος του κεντρικού δρόμου των Λιμνών δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε, μετά την αποκατάστασή τους, να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό σημείο πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Στην επίσκεψη συμμετείχε και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνών, κ. Ζαχαρούλα Λεμπιδάκη, με την οποία συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την προώθηση και υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Η σχετική μελέτη έχει ήδη εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου και πρόκειται να υποβληθεί προς αξιολόγηση στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, μέσω της σχετικής πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Λασιθίου, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Εφόσον εγκριθεί η πρόταση και εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι, θα καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, προκειμένου οι ιστορικοί ανεμόμυλοι να διατηρηθούν και να αναδειχθούν ως χαρακτηριστικό στοιχείο της ιστορίας και της φυσιογνωμίας των Λιμνών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να προωθεί πρωτοβουλίες για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των κοινοτήτων του, συνδέοντας τη διατήρηση της τοπικής ιστορίας με τις δυνατότητες πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

