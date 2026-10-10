Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -6- περιπτώσεων απάτης και τη σύλληψη ενός ημεδαπού κατηγορούμενου για εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 01.05.2026 έως και 08.10.2026 άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα:

Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονταν ως γιατροί και τους ενημέρωναν για δήθεν σοβαρό τροχαίο οικείου τους προσώπου για το οποίο θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν καταβάλλοντας ένα αντίτιμο.

Σε άλλες περιπτώσεις μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά απειλούσαν τους ηλικιωμένους για τη ζωή των ιδίων και των οικείων τους και εν συνεχεία έτερο μέλος παρουσιαζόμενο ως αστυνομικός τους πρότεινε παροχή προστασίας και φύλαξης

Με αυτούς τους τρόπους τους έπειθαν να συγκεντρώσουν και να αφήσουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή σε υποδεικνυόμενο σημείο ή άτομο έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν σε 5 περιπτώσεις στο Λασίθι και σε μία στη Βοιωτία το συνολικό χρηματικό ποσό των 69.850 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 70.550 ευρώ.

Από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση στο ρόλο του «εισπράκτορα», 60χρονος ημεδαπός ο οποίος εντοπίσθηκε χθες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.675 ευρώ, κοσμήματα και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.