Ένα έργο που περίμενε η πόλη για πολλά χρόνια. Ολοκληρώνοντας όλες τις (γραφειοκρατικές) διαδικασίες, υποβλήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου η πρόταση χρηματοδότησης του νέου κόμβου στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και Λ. 62 Μαρτύρων (κόμβος Jumbo) στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 850.000 ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει την ανακατασκευή και μετατόπιση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου προς τα δυτικά, τη βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης, τη δημιουργία διαβάσεων και υποδομών για ΑμεΑ, πεζοδρομίων, δικτύου ομβρίων, φωτισμού, σηματοδότησης, φυτεύσεων και άρδευσης. Παράλληλα, συναρθρώνεται με μια σειρά παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη, αλλά και με την κατασκευή ενός νέου κυκλικού κόμβου πριν τη γέφυρα του Άι Γιάννη Χωστού.

Από τον Δήμο Ηρακλείου