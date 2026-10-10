Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο η 3η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Κόρφος Ελούντας – ΟΦΙ 1-6

ΑΣΙ- ΑΟΑΝ Β 2-1

Κυριακή 16.00

Νίκη Σητείας- ΑΟ Κριτσάς

Αναγέννηση – Ίτανος