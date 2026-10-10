Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο η 3η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Κόρφος Ελούντας – ΟΦΙ 1-6
ΑΣΙ- ΑΟΑΝ Β 2-1
Κυριακή 16.00
Νίκη Σητείας- ΑΟ Κριτσάς
Αναγέννηση – Ίτανος
Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο η 3η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Κόρφος Ελούντας – ΟΦΙ 1-6
ΑΣΙ- ΑΟΑΝ Β 2-1
Κυριακή 16.00
Νίκη Σητείας- ΑΟ Κριτσάς
Αναγέννηση – Ίτανος
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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