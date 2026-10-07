Συλλυπητήρια επιστολή Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη:

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της αγαπητής συντοπίτισσας, φίλης και συνεργάτιδας, Μαρίας Παπαγιαννάκη.

Η Μαρία υπήρξε μια σημαντική παρουσία στον χώρο της μουσικής και της φωνητικής. Σπούδασε Πιάνο και Μονωδία στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Μονωδία (Όπερα, Lied και Ορατόριο) στο Buchmann-Mehta School of Music του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Με την ιδιαίτερη μουσική της κατάρτιση, την αγάπη και την αφοσίωσή της στην τέχνη, προσέφερε σημαντικό έργο ως καθηγήτρια φωνητικής και μουσικής, μεταδίδοντας τις γνώσεις και την εμπειρία της στους μαθητές της.

Υπηρέτησε ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Δήμου Ιεράπετρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή του τόπου.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους όσοι τη γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί της και μοιράστηκαν την αγάπη της για τη μουσική.

Ως Δήμαρχος θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους, στους συνεργάτες και στους μαθητές της.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τη μουσική, τη διδασκαλία και το έργο που αφήνει πίσω της.