Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει τους δημότες που έχουν υποστεί ζημιές σε οικοσκευές από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2026 ότι, πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να προγραμματιστεί επίσκεψη αρμόδιου κλιμακίου για την καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, όσοι έχουν ήδη υποβληθεί σε διαδικασία καταγραφής των ζημιών από τη ΓΔΑΕΦΚ, παρακαλούνται να προσκομίσουν στον Δήμο Ιεράπετρας τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης για το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και οικοσκευής:

• Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης Ε1

• Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Αντίγραφο αυτοψίας ΓΔΑΕΦΚ

Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας.

Τμήμα Πρωτοκόλλου (Ισόγειο Δημαρχείου, οδός Δημοκρατίας 31)

τηλ. 2842 340356 – 2842 340355