Η μεγάλη γιορτή του θεάτρου ξεκινά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προφεστιβαλικών εκδηλώσεων.

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις δράσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

•Φωνές και Εικόνες της Κάτω Μεράς ΜΟΥΣΙΚΟΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Λόγια, τραγούδια, μουσική και εικόνες ζωντανεύουν την Κάτω Μερά μιας άλλης εποχής. Μαρία Λούκα – Κείμενα, Αφήγηση, Τραγούδι Γιώργος Ζαχαριουδάκης – Μαντολίνο, πνευστά Νίκος Mαστοράκης – Κιθάρα Κωστής Μακάκης – Βιολί •ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Παλιά φωτογραφικά στιγμιότυπα ανθρώπων της Κάτω Μεράς στα σοκάκια. Η μνήμη γίνεται εικόνα, η εικόνα Ιστορία, η ιστορία τραγούδι. Κάτω Μερά, Πλατεία Αγ. Νικολάου στις 19:00 (Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, στο Μελίνα Μερκούρη)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

•Υφάδια και Κλαδιά: Ιστορίες που Πλέκονται στο Χέρι Εκεί που η τέχνη συνομιλεί με τη μνήμη… Μέσα από την καλαθοπλεκτική και την υφαντική, ανακαλύπτουμε ξανά τον ρυθμό της χειροποίητης δημιουργίας. Τα κλαδιά λυγίζουν και τα νήματα μπλέκονται για να υφάνουν ιστορίες που ταξιδεύουν στον χρόνο. Από τους: Μάχη Καραλιοπούλου, Λουίζα Πορφύρη, Σπύρο Κουφάκη. Πλατεία / 11:00- 14:00 (Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, στο 2ο Δημοτικό)

•Οι Χοροί της Κρήτης μας Παράδοση, λεβεντιά και μουσική σε κάθε βήμα με τα χορευτικά τμήματα των: Δημήτρη Καπαράκη, Κατερίνας Βαγγέλα, Ιωάννας Καμαρίτη. Πλατεία Ειρηνοδικείου στις 19:00 (Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, στο Μελίνα Μερκούρη)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

•Ο Μουσικός Καφενές του 14ου Βάζουμε τη ρακή, φέρτε τον μεζέ! Τραπεζάκια στην πλατεία, μουσική και καλή παρέα. Ελάτε να ανταμώσουμε! Πλατεία στις 19:00 (Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, στη Στοά)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Δεν έχουμε ιδέα Εργαστήρι αυτοσχεδιασμού για προέφηβους – εφήβους από το θεατρικό εργαστήρι ΧαρμοΛύΠη – Θεατροκαμώματα της Λουίζας Πορφύρη. Στέκι / 18:30 – 20:00

ΧΟΡΟΣ Kallia Kakkou Chrysou •Latin Dance, Kallia’s Dance Studio διάρκεια 10 λεπτά. •Wonderland Nina’s dance school Μια παράσταση κλασσικού και σύγχρονου χορού βασισμένη στο κλασικό παραμύθι η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, διάρκεια 60 λεπτά. Nina Kranidioti Θεατράκι Μίνως στις 19:00

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Ο Καραγκιόζης στην Κατοχή Μια συναρπαστική επετειακή παράσταση θεάτρου σκιών για την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής. Ο Καραγκιόζης σε μια αγωνιώδη περιπέτεια με χιούμορ υπό δύσκολες συνθήκες! Προσοχή! Η δράση μεταφέρεται και εκτός μπερντέ! Ζωντανή ορχήστρα θα ντύσει μουσικά την παράσταση. Άθως Δανέλλης – Κείμενα, Ερμηνεία Γιάννης Παπαδόπουλος – Φιγούρες, σκηνικά, βοηθός σκηνής Τηλέμαχος Αθανασιάδης – Μουσική επιμέλεια, μπουζούκι, τραγούδι Δημήτρης Ζαχαριουδάκης – Κιθάρα, τραγούδι Πλατεία Ειρηνοδικείου στις 19:00 (Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, στη Στοά)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ένα Τράνταγμα που Ακούγεται, Απλώνεται και Συνομιλεί Μια βραδιά αφιερωμένη στο τελευταίο βιβλίο του Νικόλα Ευαντινού, Τράνταγμα (εκδόσεις Κέδρος). Ο συγγραφέας διαβάζει αποσπάσματα σε μια ζωντανή και πρωτότυπη συνομιλία με έργα του καλλιτέχνη και εικαστικού Ανδρέα Στυλιανουδάκη και μουσικούς αυτοσχεδιασμούς του Γιώργου Λαμπράκη. Ένα διακαλλιτεχνικό εγχείρημα που εκτυλίσσεται ενώπιον όλων. Ενετικό Φρούριο Καλέ στις 19:00

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Το βιολί και τα ηχοχρώματα του παρελθόντος στην Κάτω Μερά Μια μυσταγωγική βραδιά, ένα μουσικό σεργιάνι, γεμάτο από τους αυθεντικούς ήχους και τη γοητεία του παρελθόντος, στην ιστορική Κάτω Μερά. Συμμετέχουν: Βαγγέλης Βαρδάκης, Κωστής Αβυσσινός, Αστέρης Βαρβέρης. Προαύλιο Αγίου Γεωργίου στις 19:00