Αυξάνεται ως 10% η τιμή της φρατζόλας προειδοποιούν οι αρτοποιοί

«Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί – ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες», δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Λάρισας, Αλ. Γκούλιος, ο οποίος εκτίμησε, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάνουν μέχρι και 10%.

«Τα έξοδα για μια επιχείρηση στον κλάδο μας σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες έχουν αυξηθεί κατά 3,5 χιλιάδες ευρώ σε μηνιαία βάση, ενώ έχουμε απορροφήσει αρκετές φορές μέσα στην τελευταία πενταετία αυξήσεις που δεν τις περάσαμε στον καταναλωτή», είπε ο πρόεδρος των αρτοποιών της Λάρισας, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει 20 λουκέτα σε φούρνους στη Λάρισα, ενώ σε ολόκληρη την επικράτεια έκλεισαν 1.500 αρτοποιεία.

Ο κ. Γκούλιος υπογράμμισε, ότι ο κλάδος της αρτοποιίας έχει ζητήσει και να επιδοτηθεί στο ρεύμα, αλλά και να μειωθεί ο ΦΠΑ μέσω της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά δεν εισακούστηκε με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να εξελιχθεί σε πραγματικό βραχνά. “Στη Λάρισα στα αρτοποιία που λειτουργούν απασχολούνται 2.420 άτομα και αν εντάξουμε στον κύκλο αυτών και τους προμηθευτές ο αριθμός αυτός φτάνει τις 3.500 άτομα. Πρέπει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις που θα βοηθούν και τους αρτοποιούς αλλά και τους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής, δυστυχώς δεν έχουμε δει το παραμικρό παρά τις προτάσεις που έχουμε κάνει», ανέφερε ο πρόεδρος των αρτοποιών της Λάρισας, υπενθυμίζοντας ότι εκτός από την βιομηχανία, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που χρειάζονται στήριξη για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών στην ενέργεια.

«Εκτός αν έχουν επιλέξει οι αρμόδιοι να οδηγήσουν τον καταναλωτή στα σούπερ μάρκετ, οδηγώντας την βιοτεχνική αρτοποιία και τον φούρνο της γειτονιάς σε αφανισμό».

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