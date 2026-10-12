Τα νερά της πλημμύρας στο Λασίθι βούλιαξαν στις καταβόθρες του Χώνου και της σήραγγας. Τρέχουν ακόμη τα νερά των πηγών περιμετρικά του οροπεδίου που καταλήγουν στο Χώνο (καταβόθρες).

– Ο Αποσελέμης σχεδόν γέμισε με είκοσι εκατομύρια κυβικά νερού (και έχει ακόμη ένα ολόκληρο χειμώνα μπροστά του) .

– Οι διαχειριστές, οι ποτιζόμενοι, λουόμενοι, δροσιζόμενοι και όλοι οι ωφελούμενοι από τα νερά του, θα ασχοληθούν για τα επόμενα χρόνια με άλλες δράσεις, σχεδιασμούς και έργα που θα κάνουν πιο εύκολες τις νίκες τους στις ερχόμενες εκλογές ! Το ίδιο θα κάνουν και όλοι οι σπεκουλαδόροι του καταστροφικού γεγονότος.

– Οι πληγέντες παραγωγοί του Λασιθίου, τη φωνή των οποίων τα ΜΜΕ χαμηλώνουν ανάλογα με το ύψος των πλημμυρών, περιμένουν μια διαφορετική μεταχείριση, από ένα κράτος που τα αντανακλαστικά του παραμένουν υποταγμένα σε μια εξοργιστική γραφειοκρατία, λες και δεν μπορεί να νομοθετήσει «εν μία νυκτί» την δικαίως άμεση, υποστήριξη των καταστραφέντων (άκουσα σε καφενείο πως υπάρχουν Λασιθιώτες πατατοπαραγωγοί που θα ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ βερεσέ πατάτες, για να φάνε στο σπίτι τους λίαν προσεχώς …)

– Είναι δεδομένο και καταγεγραμμένο (γράφει σήμερα στις Ιχνηλασίες του ο @ατσαλακης), ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) λειτουργεί λανθασμένα και συχνά πλημμελώς, κρατώντας κλειστά τα θυροφραλγματα που οδηγούν τα πλεονάζοντα (πλημμυρικά) νερά στο φράγμα Αποσελέμη. Αυτή η γραφειοκρατική αγκύλωση και έλλειψη αντανακλαστικών μπροστά στα ακραία φαινόμενα, εξοργίζει δικαιολογημένα τη τοπική κοινωνία η οποία βλέπει τα έργα υποδομής να μην λειτουργούν υπέρ της την ώρα της κρίσης…»

– Μήπως να μη χαμηλώσουν οι τόνοι των απαιτήσεων ενός τόπου που έχει μάθει μόνο να δίνει; Οι Λασιθιώτες δεν απαιτούν ούτε επαιτούν : ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ !!!

Υπάρχει δραστήρια δημοτική αρχή με καθαρές φωνές και ισχυρή πρόσβαση στην κεντρική εξουσία . Είναι ώρα ανυποχώρητης δράσης για τα δικαιώματα των ανθρώπων που επλήγησαν και μηδενικό συμβιβασμό με τις αγκυλώσεις τις γραφειοκρατίας . Τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ !

Γιώργος Μηλιαράς

πρ.δήμαρχος Οροπ.Λασιθίου

Οκτώβρης 2026