Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη αλλοδαπών στην παραλία «ΚΑΛΑΜΑΚΙ» Στομίου Ιεράπετρας. Στην περιοχή μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εντόπισαν 56 αλλοδαπούς (26 άνδρες, 12 γυναίκες και 18 ανήλικοι), οι οποίοι οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 17χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νοτίου Σουδάν), εξ’ αυτών, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους που τους μετέφερε από την Λιβύη στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.