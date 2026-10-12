Νέες αποκαλύψεις για το «κοκτέιλ» ουσιών που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μία προς μία, έρχονταν στο φως οι ουσίες που συνθέτουν το «κοκτέιλ», το οποίο ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή.

Το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψαν ήδη ότι στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν μιδαζολάμη και προποφόλη.

Σήμερα, μια τρίτη ουσία έρχεται να προστεθεί στα κρίσιμα ευρήματα της υπόθεσης. Πρόκειται για το ειδικό αντίδοτο της μιδαζολάμης, το οποίο, ωστόσο, δεν μπορούσε να εξουδετερώσει τη δράση και των δύο φαρμάκων.

Αυτές είναι οι ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή

Αρχικά, στο επίκεντρο βρέθηκε η προποφόλη, η οποία εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, για το οποίο δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, όπως έχουν επισημάνει ιατρικοί εμπειρογνώμονες και αναισθησιολόγοι.

Στη συνέχεια, τα ευρήματα έφεραν στο προσκήνιο και τη μιδαζολάμη, μια ισχυρή φαρμακευτική ουσία της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται στην ιατρική για την πρόκληση καταστολής, τη μείωση του άγχους, την πρόκληση αμνησίας πριν ή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων, καθώς και για την αντιμετώπιση σοβαρών σπασμών. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από ταχεία δράση.

Το κρίσιμο νέο στοιχείο, ωστόσο, είναι ο εντοπισμός της φλουμαζενίλης, της ουσίας που αποτελεί το ειδικό αντίδοτο για τη μιδαζολάμη και κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία ANEXATE.

«Του προκάλεσε διέγερση η μιδαζολάμη γι΄αυτό χρειάστηκε η προποφόλη» – Ειδικοί εξηγούν

Ο αναισθησιολόγος στο «Αττικό Νοσοκομείο», Δημήτρης Μανίκης, μιλώντας στο Live News εξήγησε πως η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να προκαλέσει καταστολή, να επιτείνει τη διέγερση, οδηγώντας στην ανάγκη χορήγησης περαιτέρω κατασταλτικών φαρμάκων, όπως η προποφόλη.

Όπως τόνισε, ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο την κατασταλτική τους δράση όσο και τον κίνδυνο επιπλοκών, μεταξύ των οποίων και η άπνοια. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι το Anexate (φλουμαζενίλη) αποτελεί αντίδοτο μόνο για τη μιδαζολάμη και όχι για την προποφόλη, η αντιμετώπιση των επιδράσεων της οποίας απαιτεί υποστήριξη της αναπνοής από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η παρουσία της επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες.

Η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται πλέον καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται η διαμόρφωση του κατηγορητηρίου, η ποινική μεταχείριση των γιατρών, αλλά και το ενδεχόμενο διεύρυνσής του με την προσθήκη νέων κατηγορουμένων, όπως αναφέρει το in.gr.