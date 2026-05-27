Μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση απέσπασε ο Δήμος Σητείας, λαμβάνοντας το Βραβείο Καινοτομίας «Μιχάλης Χρηστάκης» από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών «Λογισμικό Maestro».

Το βραβείο παρέλαβε σήμερα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης κατά την έναρξη της Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, η οποία φιλοξενείται στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, έως και τις 30 Μαΐου 2026.

Ο Δήμος Σητείας πρότεινε το «Λογισμικό Maestro», το οποίο ανατήχθηκε και αξιοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon R4C σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ως ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών. Η συγκεκριμένη λύση αποτελεί ένα πρότυπο εφαρμογής τεχνολογικής καινοτομίας, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και την αποτελεσματική προστασία της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Η Σητεία αποτελεί τον μοναδικό Δήμο στην Ελλάδα που έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιεί αυτό το καινοτόμο λογισμικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκες.

Η βράβευση αυτή αναδεικνύει τον προσανατολισμό του Δήμου Σητείας στην αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. (Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας)