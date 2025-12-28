Το διήμερο είναι αφιερωμένο στη σχέση Τέχνης & Επιστήμης, Κινηματογράφου & Αρχαιολογίας

Παρουσία του σκηνοθέτη ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ

Θα προβληθούν οι ταινίες:

ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ το Σάββατο 3/1

Μια ποιητική περιπλάνηση στην Ελευσίνα, όπου μύθος, ιστορία και σύγχρονη ζωή συνυπάρχουν.

ΖΑΚΡΟΣ την Κυριακή 4/1

Ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για την αρχαιολογική έρευνα στη Ζάκρο και τη βιωματική σχέση με το παρελθόν.

Στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας και ώρα 19:00.

Είσοδος ελεύθερη

Τις ταινίες σχολιάζουν:

▪︎ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΠΑΚΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

▪︎ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ, Καθηγητής Αρχαιολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν (ΗΠΑ).

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.