Το διήμερο είναι αφιερωμένο στη σχέση Τέχνης & Επιστήμης, Κινηματογράφου & Αρχαιολογίας
Παρουσία του σκηνοθέτη ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ
Θα προβληθούν οι ταινίες:
- ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ το Σάββατο 3/1
Μια ποιητική περιπλάνηση στην Ελευσίνα, όπου μύθος, ιστορία και σύγχρονη ζωή συνυπάρχουν.
- ΖΑΚΡΟΣ την Κυριακή 4/1
Ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για την αρχαιολογική έρευνα στη Ζάκρο και τη βιωματική σχέση με το παρελθόν.
Στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας και ώρα 19:00.
Είσοδος ελεύθερη
Τις ταινίες σχολιάζουν:
▪︎ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΠΑΚΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
▪︎ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ, Καθηγητής Αρχαιολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν (ΗΠΑ).
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.