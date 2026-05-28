Μήνυμα του Δημάρχου Σητείας για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων σηματοδοτεί την κορύφωση μιας μακράς και απαιτητικής προσπάθειας την οποία με υπομονή και σύνεση φέρατε εις πέρας αλλά και την αρχή μιας νέας πορείας γεμάτη ελπίδες, στόχους και νέες προοπτικές για το μέλλον σας.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή θα πρέπει να θυμάστε πως η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας δημιουργίας, γνώσης και εξέλιξης. Η επιτυχία δεν καθορίζεται από ένα μόνο γεγονός ή ένα αποτέλεσμα, αλλά από τη συνέπεια, την επιμονή και τη διαρκή προσπάθεια που καταβάλει κανείς σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Συνοδοιπόροι σας σε αυτό το μακρύ ταξίδι υπήρξαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σας που στάθηκαν δίπλα σας με αγάπη και αφοσίωση και στους οποίους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

Με τη βεβαιότητα ότι για μια ακόμα φορά θα δείξετε τον καλύτερο σας εαυτό, σας εύχομαι καλή επιτυχία.

Ο Δήμαρχος Σητεία

Γιώργος Ζερβάκης