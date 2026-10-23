Το Rosewood Blue Palace, ξενοδοχειακή μονάδα που θα ανοίξει το 2027 στην περιοχή Πλάκα, Ελούντας αναζητά συνεργάτες για τη στελέχωση των τμημάτων, ενόψει pre opening λειτουργίας.
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Ψυκτικός
- Συντηρητής/ρια κολυμβητικών δεξαμενών
- Ελαιοχρωματιστής
- Μαραγκός
Απαραίτητα προσόντα: επαγγελματισμός, ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας.
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές και άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Τηλ. Επικοινωνίας: 6945594273 (09:00 – 17:00)