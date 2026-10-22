Την υπό αίρεση επιβολή διοικητικών προστίμων, στα τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην παραλία της Πλάκας και διατηρούν αυθαίρετες πέργκολες με τραπεζοκαθίσματα και άλλες κατασκευές επί αιγιαλού και παραλίας, τις οποίες με αντίστοιχα πρωτόκολλα η Κτηματική Υπηρεσία έχει κηρύξει κατεδαφιστέα, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου χθες στη συνεδρίασή της υπό την προεδρία του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη. Η Δημοτική Επιτροπή στη φάση αυτή περιορίστηκε, με πρόταση του δημάρχου, στην διαπίστωση της αναγκαιότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και ταυτόχρονα… ανέβαλε την επιβολή τους.

Εκκρεμούν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης

Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από πλευράς του Δήμου, εις βάρος των τεσσάρων ταβερνών της Πλάκας, υπαγορεύεται από το νόμο και σχετική ΚΥΑ, δεδομένου ότι οι επιχειρηματίες που τις λειτουργούν δεν φρόντισαν μέχρι σήμερα να απομακρύνουν τις αυθαίρετες κατασκευές. Τα διοικητικά αυτά πρόστιμα μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική σφράγιση των καταστημάτων και αντίστοιχα, αφαίρεση άδειας λειτουργίας και επιβολή χρηματικού προστίμου. Σημειώνεται ότι από το 2011 για τις τέσσερις ταβέρνες και από το 2014 για ένα τέταρτο κατάστημα, έχουν εκδοθεί αμετάκλητα πρωτόκολλα κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών. Εντούτοις μέχρι και σήμερα, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέδωσε εντολή εκτέλεσης των εκκρεμούντων πρωτοκόλλων από τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο των σχετικών κατεδαφίσεων, εντούτοις ούτε αυτή τη φορά εκτελέστηκαν.

Η θέση του Δημάρχου

Όπως είπε ο Δήμαρχος, ο Δήμος έχει την ευθύνη για επιβολή διοικητικών κυρώσεων, στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς του για έκδοση και έλεγχο τήρησης των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Διαπιστώνοντας με βάση τις σχετικές εκθέσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα δεν λειτουργούν σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι άδειες λειτουργίας τους, αφού εξυπηρετούν με τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους (παραλία, αιγιαλό) για τους οποίους δεν έλαβαν ποτέ άδεια, ο Δήμος υποχρεώνεται να επιβάλει τα νόμιμα.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για τις αδειοδοτήσεις λειτουργίας καταστημάτων εισηγήθηκε είτε την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων αυτών προσωρινά ή οριστικά και δευτερογενώς την επιβολή χρηματικών προστίμων.

Ο κ. Μενεγάκης ενημέρωσε τη Δημοτική Επιτροπή ότι βάσει εγγράφων που έχει παραλάβει, η Κτηματική Υπηρεσία βεβαιώνει το Δήμο ότι έχουν ανασταλεί τόσο η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης, μετά από προσφυγές των επιχειρηματιών των καταστημάτων και τις προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις προσωρινής αναστολής που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο, μέχρι την εκδίκαση των αιτήσεων ακύρωσης εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που έχουν καταθέσει οι ίδιοι.

Μέχρι τον προσδιορισμό δικάσιμου των αιτήσεων των επιχειρηματιών, ο δήμαρχος είπε ότι για λόγους δικαιοσύνης και προς τα καταστήματα που λειτουργούν χωρίς υπερβάσεις της νομιμότητας, ο Δήμος θα πρέπει να επιβάλει κυρώσεις. Επειδή, όμως, παράλληλα υπάρχει αναστολή στην εκτέλεση των κυρώσεων, πρότεινε να αναβληθεί η έκδοση σχετικής απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του Δήμου, όσο διαρκεί η δικαστική απόφαση περί αναστολής. Μόλις αρθεί η δικαστική αναστολή, το θέμα θα επανέλθει στη Δημοτική Επιτροπή για την επιβολή των κυρώσεων, εκτός και αν έχουν συντρέξει προϋποθέσεις νομιμοποίησης των χώρων που χρησιμοποιούν τα καταστήματα αυτά, ώστε να μην καθιστούν αναγκαία την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων.

Νομιμοποίηση

Στην ερώτηση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, τι θα γίνει τελικά με την εκκρεμότητα νομιμοποίησης της λειτουργίας των καταστημάτων αυτών και τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που «επικρέμονται» απειλώντας κάθε άνοιξη τουριστικής περιόδου καταστήματα που εκμεταλλεύονται παράνομα κοινόχρηστους χώρους, ο δήμαρχος δήλωσε:

«Η νομιμοποίηση του παραλιακού μετώπου σε ορισμένους οικισμούς -μεταξύ αυτών και στην Πλάκα- θα γίνει οριστικά με την εξομοίωση με χερσαία ζώνη λιμένος, και όταν πλέον περιέλθει η περιοχή αυτή στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου, θα μπορεί να αδειοδοτηθεί μια νόμιμη χρήση συγκεκριμένου χώρου που θα παραχωρηθεί στα καταστήματα. Αν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν έχουν αφαιρεθεί ή κατεδαφιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, θα αφαιρεθούν και στη θέση τους θα γίνουν νόμιμες κατασκευές. Η παραχώρηση θα γίνεται νόμιμα, με το αντίστοιχο τέλος που θα εισπράττει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να συντηρεί και τους χώρους. Το κράτος όφειλε να το είχε κάνει πριν πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, θα το κάνει τώρα ο Δήμος, με τη διαδικασία που έχει ανακοινώσει», κατέληξε.

(Ανακοίνωση για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με την εξομοίωση με χερσαία ζώνη λιμένος στο παραλιακό μέτωπο, δημοσιεύεται στη σελίδα 13.)

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ